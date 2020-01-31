نيويورك تعلن أول إصابة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد بالمدينة. ووفقا لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، تم نقل الحالة إلى أحد المستشفيات. وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الإصابة لرجل آسيوي في الخمسينيات من العمر، وتم اكتشاف الإصابة في حي كوينز أكبر أحياء مدينة نيويورك. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي "كورونا" في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.



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