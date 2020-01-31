الصين: انخفاض عدد وفيات "كورونا" يظهر فعالية استجابتنا

قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، شين شو، إن انخفاض عدد حالات الوفاة في الخارج تظهر مدى فعالية استجابة الصين على فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف شين، في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية، أن بلاده "مستعدة دائما لتبادل المعلومات ذات الصلة".

Advertisements

وتابع أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ عالمية سوف يساعد في تعبئة الموارد، وأن الصين يمكنها أن تساعد الدول ذات "أجهزة الصحة الضعيفة".

وقال إن إعلان حالة الطوارئ الذي قامت به منظمة الصحة كان قرارا مستقلا من جانب الوكالة، مضيفا: "لدينا الثقة الكاملة في المنظمة"، وذكر أن الأثر الاقتصادي للفيروس "واضح للغاية".



وقالت هوا تشونينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن ما قالته وما فعلته الولايات المتحدة "لا يتفق مع الحقائق، وهو غير ملائم"، وتابعت أن "واشنطن بدأت منعطفا سيئا للغاية" وهي فظة للغاية".

وجاءت تصريحات هوا كرد فعل على تنبيهات السفر الجديدة إلى الصين التي أصدرتها الحكومة الأمريكية، الخميس، والتعليقات التي أدلى بها وزير التجارة ويلبر روس، الذي قال إن فيروس "كورونا" قد يساعد في إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة.

