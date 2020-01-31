سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 31 يناير 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه، اليوم الجمعة، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات، وبلغ متوسط سعر الدولار على شاشة البنك المركزي المصري 15.74 جنيه للشراء مقابل 15.84 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الخميس.

وسجّل الدولار تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 24.5 قرش خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري نتيجة تدفقات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي أشارت تقارير إلى أنها زادت عن ملياري دولار منذ بداية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% في العام المالي 2021-2020، على أن ينمو بين 5 و6% في المتوسط خلال الأعوام المالية الـ9 التالية، وفقا لما صرح به تشارلز روبرتسون، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال.

وأظهرت بيانات الأونكتاد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2019 لتصل إلى 8.5 مليار دولار. وتشير توقعات إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما بين 12 و18 مليار دولار سنويا في ضوء توقعات نمو الاقتصاد المصري حتى نهاية 2030.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية والعربي الأفريقي.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

سجل سعر الدولار على شاشات البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته في بنوك مصر والمصرف المتحد والمصري الخليجي وعودة والأهلي الكويتي والإسكان والتعمير والشركة المصرفية العربية.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل اليورو 17.33 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.44 جنيه للشراء و20.77 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

في حين سجل الدينار الكويتي 51.58 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.