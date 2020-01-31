الهند تحظر تصدير الكمامات والملابس الواقية

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رويترزالجمعة 2020/1/31 09:35 م بتوقيت أبوظبي
سيدة ترتدي كمامة في متجر ببكين
أعلنت الهند، الجمعة، حظر تصدير معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية وسط تفش عالمي لفيروس "كورونا".
وانتشر الفيروس، الذي تفشى في مدينة ووهان في وسط الصين، ليصيب أكثر من 9800 شخص حول العالم وقتل أكثر من 213 شخصا حتى الآن.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا توصي بأي قيود على السفر وحضّت الدول الكثيرة التي اتّخذت إجراءات من هذا القبيل بإعادة النظر في الأمر.
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