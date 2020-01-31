السويد تعلن أول إصابة بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السويد، الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" في البلاد.

وزارت المرأة المريضة التي تقيم بمنطقة جونكوبينج بجنوبى السويد مدينة ووهان الصينية، وطلبت تلقي الرعاية الطبية بعد وصولها إلى السويد في 24 يناير/كانون الثاني.

وقالت هيئة الصحة العامة في السويد، في بيان، إنها حللت 20 عينة من أشخاص زاروا المناطق المتضررة في الصين.

ولم تحدث أي وفيات بسبب الفيروس خارج الصين وإن كانت هناك بلاغات عما يصل إلى 131 حالة في 23 دولة ومنطقة أخرى، منها 8 حالات انتقل فيها الفيروس بين البشر في 4 دول هي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفيتنام.

وعلقت المزيد من شركات الطيران الرحلات إلى بر الصين الرئيسي بما في ذلك شركة إير فرانس والخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وشركة لوفتهانزا الألمانية وشركة فيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية الكينية، بينما خفضت شركات أخرى الرحلات.

