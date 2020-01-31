رئيس بلدية "ووهان" الصينية: احتواء كورونا مهمة معقدة

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رويترزالجمعة 2020/1/31 09:11 م بتوقيت أبوظبي
فريق طبي صيني يستعد لفحص المرضى
وصف تشو شيان وانج، رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الجمعة، احتواء الفيروس ومنع انتشاره في المدينة بأنه لا يزال مهمة "شاقة ومعقدة".
وقال تشو هونج لان، نائب رئيس البلدية، في مؤتمر صحفي، إن الأقنعة الواقية وغيرها من الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية.
وتمثل ووهان، عاصمة إقليم هوبي بوسط الصين، مركز تفشي الفيروس سريع الانتشار، الذي قتل أكثر من 200 شخص.
ويعتقد العلماء والخبراء أن الفيروس نشأ في 2019 بسوق للأطعمة بووهان تُباع فيها الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، ويظن خبراء الصحة أن النشأة الأولى للفيروس ربما كانت في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر، وربما عبر نوع آخر من الكائنات.
وأُبلغت منظمة الصحة العالمية عن بضع حالات من الالتهاب الرئوي في ووهان في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وأكدت السلطات الصينية بعد ذلك بأسبوع أنها تعرفت على فيروس جديد
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