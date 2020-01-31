كيف يمكنك التعامل مع فقدان الحواس مع كبر السن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثيرٌ من الأشخاص من فقدان الحواس خاصة السمع والبصر مع التقدم فى العمر، وفقدان الحواس من الأشياء الطبيعية التى قد تحدث لك مع كبر السن، فقد تجد أنك لا تسمع ما يقوله لك الآخرون أو نظرك لم يعد حاداً، كما كان من قبل، وفى السطور التالية نقدم مجموعة نصائح تساعدك على التعامل مع فقدان الحواس مع الشيخوخة، وفقاً لما ذكره موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

نصائح للتعامل مع فقدان الحواس مع الشيخوخة

قد تلاحظ أيضًا أن قدرتك على إدراك مكان وجود جسمك فيما يتعلق بأشخاص أو كائنات أخرى (ما يعرف باسم التحفيز البدني) تتراجع أيضًا.

قال أخصائي أمراض الشيخوخة رونان فاكتورا، مع التقدم فى العمر تتراجع قدرتك على إدراك مكان وجود جسمك فيما يتعلق بأشخاص أو كائنات أخرى وقد تشعر بعدم الاستقرار عند المشي وتواجه صعوبة في التوازن.

وأوضح أن "كبر السن يؤثر على السمع، الرؤية، وكلها جزء من الشيخوخة الطبيعية، ولكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أنك في أفضل حالاتك. "

نصائح لتقليل فقدان السمع مع كبر السن

وقال الدكتور فاكتا: هناك بعض عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تسهم في فقدان السمع، حيث إن شرب كميات كبيرة من الكحول، والتعرض لضوضاء عالية والتدخين يمكن أن يسهم فى زيادة خطر فقدان السمع.

وأوصى بتجنب الضوضاء العالية قدر الإمكان، استخدم سدادات الأذن عندما لا تستطيع تجنب الضوضاء، وإذا كنت مدخنًا ، فاطلب من طبيبك المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

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وهناك أيضا بعض الأدوية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان السمع.

وأضاف أن "الاستخدام المفرط للأسبرين أو الإيبوبروفين ، وكذلك بعض المضادات الحيوية ، يمكن أن يسهم في فقدان السمع، لذا تأكد من التحدث إلى طبيبك حول أي أدوية تتناولها.

نصائح لتقليل فقدان البصر

ليس هناك ما يمكنك فعله لإبطاء تراجع الرؤية مع تقدمك في العمر، لكن ما يمكنك القيام به هو إجراء فحوصات منتظمة من قبل أخصائي طب العيون للتأكد من أن أي تغييرات في الرؤية ترتبط فعليًا بالعمر، ولا تتعلق بأي مرض آخر.

وقال الدكتور فاكتا"بعد سن الأربعين، يجب أن تجرى فحصًا للعين كل عام إلى عامين، حيث سيبحث أخصائي العيون عن العوامل المساهمة، مثل الجلوكوما أو إعتام عدسة العين أو التغيرات المرتبطة بالسكري أو الضمور البقعي."

وأضاف إن التغييرات المفاجئة في الرؤية ليست جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة ويجب معالجتها على الفور.

ما يمكن القيام به للتعامل مع مشكلة التوازن

إذا كنت تشعر أنك تواجه مشكلة في التوازن أو أنك غير مستقر على قدميك، فتأكد من التحدث إلى طبيبك ولا تفترض أنه مجرد جزء طبيعي من الشيخوخة، فهناك حالات يمكن علاجها، مثل نقص فيتامين ب 12 أو الاعتلال العصبي المحيطي، والتي يمكن أن تسبب مشاكل التوازن في بعض الأحيان.