أوروبا تحارب كورونا بـ10 ملايين يورو للأبحاث

هذه الأموال تساعد في دعم مشروعين إلى 4 مشاريع بحثية

قررت المفوضية الأوروبية أن تتيح 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) للأبحاث الخاصة بفيروس كورونا الجديد.



وقالت مفوضة الأبحاث الأوروبية، ماريا جابريل: "نعمل على تخفيف عواقب انتشار أكبر محتمل لفيروس كورونا داخل الاتحاد الأوروبي".

وأعلنت المفوضية عن دعوة طارئة للبحث، وستتيح التمويل من برنامجها للبحث والابتكار.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في دعم مشروعين إلى 4 مشاريع بحثية، يبدأ العمل فيها في أقرب وقت ممكن.

والمهلة النهائية للتقدم بالمشروع 12 فبراير/شباط وليس 3 أشهر كما هو الحال في الظروف العادية.

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وعبرت السلالة الجديدة من الفيروس الحدود إلى بلدان أخرى بعد أن قضت على 213 شخصاً في الصين، فيما يطل الخطر برأسه ويثير انزعاج خبراء الصحة.

ويعتقد العلماء والخبراء أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للأطعمة بمدينة ووهان الصينية تُباع فيها الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة.

ويظن خبراء الصحة أن النشأة الأولى للفيروس ربما كانت في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر، وربما عبر نوع آخر من الكائنات.

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية عن بضع حالات من الالتهاب الرئوي في ووهان في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت السلطات الصينية بعد ذلك بأسبوع أنها تعرفت على فيروس جديد.

ويمكن لفيروس كورونا أن ينتقل من شخص لآخر، لكن لم يتبين مدى سهولة انتقال العدوى، فمعظم هذه الحالات كانت لأشخاص تواجدوا في ووهان، أو أفراد من أسر مصابين، أو عاملين في المجال الطبي.