الأردن تجلي رعاياها من ووهان "بؤرة تفشي كورونا"

أجلت الأردن رعاياها من مدينة ووهان الصينية، التي يعتقد أنها مصدر فيروس كورونا الجديد.



وقال مسؤول في وزارة النقل الأردنية، الجمعة، إن طائرة الإجلاء غادرت ووهان ومن المتوقع أن تصل إلى عمان في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب التقارير الإعلامية، هناك ما بين 70 و100 أردني في ووهان.

وعبرت السلالة الجديدة من الفيروس الحدود إلى بلدان أخرى بعد أن قضت على 213 شخصاً في الصين، فيما يطل الخطر برأسه ويثير انزعاج خبراء الصحة.

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ويعتقد العلماء والخبراء أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للأطعمة بمدينة ووهان الصينية تُباع فيها الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة.

ويظن خبراء الصحة أن النشأة الأولى للفيروس ربما كانت في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر، وربما عبر نوع آخر من الكائنات.

وأُبلغت منظمة الصحة العالمية عن بضع حالات من الالتهاب الرئوي في ووهان في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وأكدت السلطات الصينية بعد ذلك بأسبوع أنها تعرفت على فيروس جديد.

ويمكن لفيروس كورونا أن ينتقل من شخص لآخر، لكن لم يتبين مدى سهولة انتقال العدوى، فمعظم هذه الحالات كانت لأشخاص تواجدوا في ووهان، أو أفراد من أسر مصابين، أو عاملين في المجال الطبي.