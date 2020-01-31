شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج "أكياس خراجية" من مبيض سيدة روسية بعد معاناة من ألم المعدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق من الأطباء فى موسكو عاصمة روسيا، فى استخراج كيسين مملوءين بالشعر من مبايض سيدة تبلغ من العمر 30 عاما، بعد أن تسببت هذه الظاهرة النادرة في ألم في المعدة، حيث أوضح الأطباء أن بعض الشعرات يبلغ طولها 5 بوصات، ويبلغ وزن الخراجات - واحدة في كل مبيض- حوالي 113 جم.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" ت تظهر الصور أحد الجراحين وهو يضحك بينما يحمل الخراجات المغطاة بالشعر، أثناء الجراحة ، وتم اكتشاف أن نمو الأكياس هو عبارة عن كيسات جلدية، مصنوعة من خلايا تكاثرية، يمكن أن تتحول إلى أنسجة بشرية مختلفة مثل الشعر والجلد وحتى الأسنان.



الشعر المستخرج من مبيض السيدة

ويعد هذا شكل نادر جدًا من أكياس المبيض، الذى قد يعد أمرا شائعا عند النساء ويمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في ألم الحوض والانتفاخ، ولكن في حالات نادرة، قد تصل أكياس المبيض إلى عدة أحجام في الوزن قبل إزالتها.

وتتطور الخراجات من الخلايا الجنينية التي بقيت بعد ولادة الشخص، ولهذا السبب، تمتلك الخلايا كل ما تحتاجه لتتحول إلى أي نوع من أنواع الأنسجة في وقت لاحق من الحياة.

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وقالت الطبيبة المشرفة على العملية جراحية: '' الخراجات الجلدية هي ورم في المبيض، وهو عبارة عن كبسولات ذات جدران سميكة إلى حد ما تتكون من مخاط مختلط بأنسجة بشرية مختلفة، وداخل الكيس توجد الطبقة العليا من البشرة والدهون والشعر والعظام وحتى الأسنان، وتمت إزالة الخراجات بنجاح باستخدام شقوق بسيطة فقط، ولم تتأثر حالة المرأة".



الروسية اثناء الجراحة

حالات سابقة من الخراجات الجلدية

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام عن انتشار الخراجات الجلدية، ولكن الحالات المذهلة تصدرت عناوين الصحف في السنوات الأخيرة.

ففي العام الماضي، تم العثور على أم تبلغ من العمر 32 عامًا تعيش في ميشيجان لديها كيس جلدي يحتوي على آثار من الخضروات، ووصف الأطباء وقتها هذا النمو بأنه "رائحة كريهة"، وأن السبب وراء احتواء الكيس على ألياف نباتية هو أن أمعاء المرأة مثقوبة وأن المادة قد تسربت إليها.

أيضا فتاة أخرى تبلغ من العمر 32 عامًا ذهبت إلى المستشفى لأنها كانت تعاني من ألم في الجذع لمدة أسبوع تقريبًا، ويزداد الأمر سوءًا في الأيام القليلة الماضية، وكشف المسح إصابة أحد المبيضين بعد إجراء اختبار للعدوى المنقولة جنسيًا، وتعطى المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج السيلان.

وعندما قام الجراحون بالجراحة ، وجدوا كيسًا جلديًا ، حيث كشف عن وجود كتلة 4.7 سم لكل 4 سم تحتوي على ألياف نباتية، وشعر بشري ، وغاز ، ودهون ، وكالسيوم.