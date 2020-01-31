روسيا تسجل أول إصابتين بـ"كورونا الجديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، عن أول إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا الجديد لدى صينيَين، مشيرة إلى أنها ستعيد مواطنيها من عدة مناطق في الصين بسبب تفشي الوباء.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء، قولها إن الإصابتين سجلتا في منطقة تيومين بالأورال وبتنسبايكالي في أقصى شرق البلاد.
وأكدت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
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