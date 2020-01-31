شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس التاجى.. متى ينتهى كورونا؟ تعرف على جهود الباحثين والعلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم الآن حالة من الرعب بسبب استمرار قفز معدلات الإصابة بفيروس كورونا بصورة سريعة ليتخطى 9776 حالة إصابة ووفاة 213 حالة، حسبما ذكر تقرير جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، إذا الكل قد يتساءل الآن متى سينتهى هذا الفاشية المخيفة؟

على الرغم من أن الصين رأت أن الفيروس نشأ ولديه معظم الحالات المبلغ عنها ، إلا أن هناك 47 حالة على الأقل مؤكدة في 19 دولة أخرى، بما في ذلك في تايلاند وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا، لم يتم الإبلاغ عن وفيات خارج الصين.

ووفقا لتقرير مجلة " express " البريطانية، تخضع أجزاء من الصين لإغلاق شديد في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد، في حين أوقفت الخطوط الجوية البريطانية جميع الرحلات الجوية من وإلى البر الرئيسي للصين في الوقت الحالي.

متى تنتهي مأساة فيروس كورونا؟

على الرغم من أن السلطات لا تزال تعمل على مدار الساعة لمعرفة المزيد حول هذا الفيروس الجديد، إلا أنه لا يمكن تحديد متى يمكن أن ينتهي، ومع ذلك ، يعتقد أحد الخبراء الوصول إلى ذروة الأزمة في غضون أسبوع إلى 10 أيام.

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وصرح تشونغ نانشان ، العالم الشهير في لجنة الصحة الوطنية الصينية والخبير البارز في أمراض الجهاز التنفسي، لوكالة أنباء شينخوا بأن عدد الإصابات الجديدة يجب ألا يزداد بشكل كبير بعد الذروة، قائلا : "أعتقد أنه يجب أن يصل إلى القمة خلال أسبوع أو حوالي عشرة أيام، وتفشي المرض "لن يزداد على نطاق واسع" بعد تلك الذروة.

وأضاف : "معدل الوفيات سيستمر بالتأكيد في الانخفاض" على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن، وذلك بفضل تقنية دعم الحياة وجهود الباحثين والعاملين الطبيين.

وفي الوقت نفسه ، كان العلماء في أستراليا أول من قام بإعادة إنشاء فيروس كورونا الجديد خارج الصين فيما أطلقوا عليه "طفرة كبيرة"، كما قام العلماء في الصين أيضًا بإعادة تكوين الفيروس وتبادلوا التسلسل الجينومى، ولكن ليس الفيروس نفسه، وقال الأطباء إن النسخة يمكن أن تستخدم "كمواد تحكم" للاختبار و "ستكون أداة تغيير للتشخيص، وقد يشمل ذلك اختبار تشخيص مبكر يمكن أن يكتشف الفيروس لدى الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض.

وستتم مشاركة الاكتشاف مع منظمة الصحة العالمية (WHO) على أمل أن يساعد ذلك في الجهود المبذولة لتشخيص الفيروس وعلاجه.من جانبهم قال باحثون في مختبر متخصص في ملبورن ، أستراليا ، إنهم تمكنوا من تطوير نسخة من الفيروس من مريض مصاب، وتم إرسال العينة إليهم يوم الجمعة الماضي.

وقالت السلطات الصينية إن الفيروس - مثل الأنفلونزا العادية - قادر على الانتشار خلال فترة الحضانة، ولكن منظمة الصحة العالمية قالت إنه ما زال من غير الواضح ما إذا كانت معدية قبل ظهور الأعراض.