شكرا لقرائتكم خبر عن وقف عمل عيادات الأسنان بمقاطعة هاينان بالصين خوفا من عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علقت لجنة الصحة بمقاطعة هاينان الصينية عمل جميع أقسام طب الأسنان وعيادات الأسنان لمنع المخاطر وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما نشرته وكاله "شينخوا الصينية" ، وذكرت اللجنة فى بيان لها أن المستشفيات والعيادات ستحتفظ حاليا فقط بالموظفين اللازمين لجراحة الأسنان للتعامل مع الأوضاع الطارئة مثل الجروح والعدوى.

وأوضحت اللجنة أن المرضى وأطباء الأسنان يتصلون وجها لوجه عن قرب، وإذا أخفى مريض إصابته بالعدوى أو كان في فترة حضانة الفيروس، فإن ذلك سيفاقم بشكل كبير خطر الإصابة بالعدوى.

وأضافت أنه من الصعب منع انتشار الفيروس على نحو فعال من خلال مستوى الحماية الراهن لأقسام وعيادات طب الأسنان.

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وبحسب الأرقام المنشورة على موقع اللجنة فإنه حتى صباح اليوم الجمعة كان هناك ما إجماليه 50 شخصا مصابين بفيروس كورونا الجديد في هاينان، بينهم ثمانية في حالة حرجة، فيما سجلت المقاطعة الجزيرة حالة وفاة واحدة جراء الفيروس الجديد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة تسجيل 213 وفاة، و9692 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس، وذكرت اللجنة، فى بيان اليوم، أن الصين واثقة وقادرة على احتواء وباء فيروس كورونا الجديد بشكل فعال وهزيمته فى نهاية المطاف، من جهته، أكد رئيس مجلس الدولة الصينى "مجلس الوزراء" "لى كه تشيانغ" ضرورة الإسراع فى تطوير لقاحات وأدوية مضادة للالتهاب الرئوى الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وقال تشيانج، خلال تفقده المركز الصينى للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها للاطلاع على البحث العلمى بشأن الوقاية من الوباء ومكافحته- إنه يتعين على مؤسسات مكافحة الأمراض، الدخول فى سباق مع الزمن لاكتشاف مصدر الفيروس وآلية انتقاله، والبحث فى تطوير لقاح مضاد له، وتقديم الدعم التكنولوجى لتحسين التشخيص والعلاج.