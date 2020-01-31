أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف الصاد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 04:41 مساءً - عزيزتي الأم، لا زالت "الخليج 365 وطفلك" تنشر لك أسماء مواليد جديدة، وها نحن قد وصلنا لأسماء بنات تبدأ بحرف الصاد، فتابعيها معنا واختاري ما يعجبك منها... أسماء بنات جديدة: صبا: المرأة التي لا تزال في مقتبل العمر وتنعم بالمرح والجمال. صبرة: المرأة التي تتفانى في عملها وتصبر كثيراَ. صابرينا: اسم ايرلندي يعني الملكة. صفوانة: هو اليوم الصحو. صولة: الشجاعة، القدوة. صبوح: ذات الإشراق. صوفيا: الحكمة والعقل. صديقة: كثيرة الصدق وهو اسم من القرآن الكريم. صدف: من القرآن الكريم في سورة الأنعام وهو الغلاف الحامل اللؤلؤ. Advertisements صافية: النقية الطاهرة. صافيناز: وهو اسم مشتق من العربية والفرنسية ويعني الدليل. صبوة: لهو الشباب والصبا. صبحا: أول النهار. صفا: النقاء والخلو من العيوب. صمود: الثبات والشموخ. صائبة: لا تخطئ أبداً. صاحبة: يعني صديقة. صيتة: السمعة الحسنة. صبرينة: مشتق من اسم صابرين ويعني من تقارع المصائب.

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