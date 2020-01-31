كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 31 يناير 2020 04:41 مساءً - هل يصاب طفلك بالضيق والغثيان أثناء أو بعد الرضاعة؟ وتتحيرين كثيراً في طريقة تجشؤ الطفل حديث الولادة، إليك أهم النصائح حول طريقة تجشؤ الطفل حديث الولادة.

التقى موقع الخليج 365 بدكتور يوسف على فريد استشاري الأطفال وحديثي الولادة، وحاوره في نقاط محددة حول تجشؤ الأطفال حديثي الولادة.

لماذا يحتاج الطفل إلى التجشؤ؟

من المهم تجشؤ الطفل في كل رضاعة، عندما يشرب طفلك، لا يسعه إلا أن يبلع القليل من الهواء مع حليب الأم، لكن وجود هذه الفقاعات الهوائية في بطن الطفل يمكن أن يجعله يشعر بعدم الارتياح ويسبب معاناته من المغص، وذلك نتيجة لعدم تجشؤ طفلك حديثي الولادة، لهذا السبب فإن تجشؤ الطفل لإخراج أي هواء متراكم فهو جزء مهم من عملية التغذية.

نصائح حول تجشؤ الطفل حديثي الولادة:

قومي بحماية ملابسك من خلال الحفاظ دائماً على قطعة قماش تجشؤ أو مريلة بين ملابسك وفم طفلك.

احتفظي بقطعة قماش أو حفاضات أو مريلة في متناول اليد في حالة بصق الطفل.

قد يؤدي تجويف أو فرك لطيف إلى تجشؤ معظم الأطفال، لكن بعضهم يحتاج إلى يد أكثر ثباتاً.

ركزي على الجانب الأيسر من ظهر الطفل، حيث توجد بطن الصغير.

قد يكون السبب في الانزعاج في منتصف الرضاعة هو عدم الراحة من الهواء المبتلع، ويؤدي استمرار التدليل إلى ابتلاع المزيد من الهواء؛ مما يؤدي إلى مزيد من الغرابة وربما البصق، بدلاً من ذلك، حاول تجشؤ الطفل على الفور لمعرفة ما إذا كانت فقاعة هواء في بطنه تسبب له الضيق.

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ما هي أفضل المواقف لتجشؤ الطفل؟

هناك ثلاث طرق أساسية لتجشؤ الطفل: على كتفك، وجهه لأسفل على حضنك أو الجلوس.

على كتفك: أمسكي طفلك بثبات على كتفك، وقومي بفرك ظهره بيدك برفق.

وجه الطفل لأسفل على حضنك، يمكن وضع الطفل على بطنه على إحدى ساقيك، ورأسه من جهة أخرى، وحولي جانبياً. بيد واحدة تمسكين بطفلك بشكل آمن، وربتي أو افركي ظهره مرة أخرى.

الجلوس: أمسكي طفلك في وضعية جلوسك في حضنك، وميلي إلى الأمام قليلاً. ادعمي رأس الطفل وصدره بذراع واحدة بينما تفركين الآخر.

المشي: بمجرد أن يكون لطفلك تحكم جيد في الرأس، يمكنك محاولة الإمساك به في وضع مستقيم أمامك، متجهاً إلى الخارج أثناء الوقوف والمشي. ضعي إحدى يديه أسفله والذراع الأخرى على بطنه لتطبيق ضغط خفيف. قد تساعد الحركة في إعطاء إصدار إضافي لأي فقاعات هواء محاصرة.

كم مرة يجب أن أقوم بتجشؤ الطفل حديث الولادة ؟

يعتمد عدد مرات تجشؤ الطفل على كيفية إطعامه

عند الرضاعة من الزجاجة، قومي بتجفيف الطفل مرة واحدة على الأقل، أو في منتصف الرضعة تقريباً.

عند الرضاعة الطبيعية، تجشؤ عندما يتحول من ثدي إلى آخر لإفساح المجال لمزيد من الحليب، (ضعي في اعتبارك أن الطفل الذي يبتلع الهواء قد يتوقف عن الأكل ويرفض تبديل الثديين ببساطة؛ لأنه يشعر بعدم الراحة الكاملة). هل يدير المولود الجديد ثدياً واحداً في المرة الواحدة؟ تجشؤ منتصف تغذية على الثدي نفسه.

ماذا عليّ أن أفعل إذا كان طفلي لا يتجشأ؟

بعض الأطفال لا يبتلعون الكثير من الهواء، وبالتالي فهم ببساطة ليسوا يحتاجون للكثير من التجشؤ، يمر الأطفال الآخرون بالغاز بدرجة كافية بحيث لا يحتاجون إلى التجشؤ بالتردد نفسه الذي يحدثه الرضيع المعتاد.