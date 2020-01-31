أفريقيا خالية من "كورونا" رغم ارتفاع الإصابات بالعالم

لم تسجل قارة أفريقيا حتى الآن حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، رغم ارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة جراء انتشاره على مستوى العالم.

وأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أديس أبابا، الجمعة، أنه رغم وجود حالات اشتباه لم يتم تأكيد أي منها حتى الآن.

وكان جون نكنجاسونج، مدير المركز، حذر هذا الأسبوع قائلا: "من الممكن أن تكون لدينا حالات في القارة لم نعرف عنها بعد".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

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وتم اتخاذ القرار، الذي يعد أعلى مستوى من التحذير، بعد ظهور حالات أولى مؤكدة بانتقال الفيروس بين البشر خارج الصين.

ويعني هذا الإعلان أنه يتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، التي يزيد عددها على 190 دولة، أن تقوم بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ الإجراءات الموصاة من المنظمة لمكافحة انتشار المرض.

وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عقب الاجتماع مع لجنة الخبراء المختصة، أن عدد حالات الإصابة خارج الصين قليلة نسبيا، إلا أنه لا يمكن معرفة الأضرار التي يمكن أن يسببها الفيروس في حال انتشاره في دولة ذات نظام صحي ضعيف.

وتلجأ الكثير من الدول الأفريقية حاليا في إجراءات الحماية إلى البنية التحتية التي أسستها خلال مواجهة فيروس إيبولا، وتشدد فحص المسافرين القادمين من الصين في المطارات والموانئ.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.