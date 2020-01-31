"كورونا" يجبر إندونيسيا على إجلاء رعاياها من ووهان الصينية

أعلنت ريتنو مارسودي، وزيرة الخارجية الإندونيسية، أن بلادها سترسل طائرة لإجلاء رعاياها العالقين في مدينة ووهان الصينية، وهي بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت إن المسؤولين الإندونيسيين حصلوا على تصريح من السلطات الصينية للهبوط، لنقل الطلاب الدوليين من إقليم هوبي الذي تعد مدينة ووهان عاصمته.

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وأضافت ريتنو، في تصريحات صحفية: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة".

وذكر مسؤولون أن هناك نحو 250 إندونيسيا في هوبي بما في ذلك نحو 100 في ووهان.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213، الخميس، بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.