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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى فى ووهان: من المحتمل نعود لمصر الأحد.. ونشكر الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور طلعت محمود مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعه الأزهرلـ"الخليج 365" كان الخوف مسيطر علينا خلال الايام الماضية حتى علمنا ببشرى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير طريقة أمنة لإعادتنا من مدينة ووهان"، مضيفا" رافعين راسنا فى كل مكان إننا مصريين وبلدنا بتحمينا وخايفة علينا وبنشكر الرئيس على قراره الذى اعاد الينا الحياة" .
وأشار طالب الدكتوراه المصرى لـ"الخليج 365" السفارة ومسئوليها يتواصلون معنا بشكل لحظى عبر مواقع التواصل الاجتماعى الصينى للإطمئنان علينا وفخورين اننا مصريين وبلدنا بتحافظ على ولادها".
وأكد الدكتور طلعت محمود أنهم سيتم إجلائهم من مدينة ووهان عبر وسيلة مواصلات أمنة و تحت إشراف طبى ووقائى لحمايتهم و حتى يصلوا إلى مطار ووهان وعودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى .
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.
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