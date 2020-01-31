شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى فى ووهان: من المحتمل نعود لمصر الأحد.. ونشكر الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من الفرحة والسعادة، تسيطر على الطلاب المصريين الدارسين بمدينة ووهان الصينية فور علمهم بقرار إجلائهم من المدينة المنكوبة بالمرض والتى تفشى فيها فيروس كورونا القاتل منذ نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكد عدد من الطلاب المصريين بووهان لـ"الخليج 365" أنه من المحتمل عودتهم إلى مصر يوم الاحد المقبل.

وقال الدكتور طلعت محمود مدرس مساعد بكلية الزراعة جامعه الأزهرلـ"الخليج 365" كان الخوف مسيطر علينا خلال الايام الماضية حتى علمنا ببشرى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير طريقة أمنة لإعادتنا من مدينة ووهان"، مضيفا" رافعين راسنا فى كل مكان إننا مصريين وبلدنا بتحمينا وخايفة علينا وبنشكر الرئيس على قراره الذى اعاد الينا الحياة" .

وأشار طالب الدكتوراه المصرى لـ"الخليج 365" السفارة ومسئوليها يتواصلون معنا بشكل لحظى عبر مواقع التواصل الاجتماعى الصينى للإطمئنان علينا وفخورين اننا مصريين وبلدنا بتحافظ على ولادها".

Advertisements

وأكد الدكتور طلعت محمود أنهم سيتم إجلائهم من مدينة ووهان عبر وسيلة مواصلات أمنة و تحت إشراف طبى ووقائى لحمايتهم و حتى يصلوا إلى مطار ووهان وعودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى .

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أعلن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، الذي خاطب السُلطات الصينية، وحصل منهم على المُوافقة على ترتيب عودة من يرغب من المصريين المقيمين في مدينة "ووهان".

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: كلف رئيس الوزراء وزارة الطيران المدني بتجهيز طائرة خاصة لنقل من يرغب في العودة إلى أرض الوطن، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لإرسال فريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة، لمصاحبة الرُكاب، مع اتخاذ كافة إجراءات مكافحة العدوى على متن الطائرة.