شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكيون المرحلون من ووهان الصينية يخضعون لحجر صحى اختيارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع مئات الأمريكيين الذين عادوا لبلادهم بعد ترحيلهم من مدينة (ووهان) الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد لحجر صحي اختياري في قاعدة مارش الجوية في جنوب كاليفورنيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن المرحلين ليس مطلوبا منهم البقاء في القاعدة لكن مراكز منع ومكافحة الأمراض في الولايات المتحدة قالت إنه تم مطالبة الركاب بالبقاء ثلاثة أيام تحت الفحص والمراقبة، وأعرب العائدون عن موافقتهم.

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وإذا طلب أحد العائدين بالمغادرة قبل انتهاء فترة الأيام الثلاثة ، فسوف تتم مناقشة على أعلى مستوى داخل الحكومة الأمريكية حسبما أعلن مسئولون أمريكيون.

ويتم السماح للعائدين بالمغادرة بعد انتهاء فترة الثلاثة أيام دون ظهور أعراض للإصابة الفيروس.

يذكر أن فيروس كورونا أودى حتى الآن بحياة 213 شخصا بجانب إصابة 9700 بالمرض، وسط توقعات بمزيد من حالات الإصابة والوفيات، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس إعلام حالة طوارئ صحية عالمية وسط انتشار وتفشى فيروس كورونا.