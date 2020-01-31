شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 3أيام من افتتاحه.. شاهد تطورات بناء مستشفى ووهان بالصين لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل السطات الصينية أعمال بناء المستشفي الجديد لمعالجة فيروس كورونا، وذلك قبل 3 أيام فقط من افتتاحه رسمياً والمقرر له 3 فبراير المقبل، ساعات من العمل التى لا تنقطع لبناء هذه المستشفي المقامة على مساحة 25 ألف متر وتحتوى على عدد هائل من الأسرة لعلاج مصابى فيروس كورونا خاصة بالمدينة والتى تفشى فيها المرض بصورة كبيرة وأدى إلى وفاة العشرات وإصابة ما يقرب من 8 آلاف شخص.

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وتظهر الصور سير العمل على قدم وساق، وبدأ ظهور مبانٍ فعلياً من مبانى المستشفي بعد وضع أساسات البناء، ومن المتوقع أن يبدأ بها العمل فعليا فى 3 فبراير لمواجهة المرض الذى تفشى سريعا بالصين.





وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين أن فيروس كورونا الجديد الوبائى ينتقل بشكل أساسى عن طريق الرذاذ، وسط إمكانية أن يسهم التلامس فى انتشاره أيضا الأشخاص المصابون بالفيروس.





من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج"، اليوم الجمعة، إن الصين لديها كامل الثقة والقدرة على الفوز بالحرب ضد الوباء الناجم عن فيروس كورونا الجديد، وأضافت يينج، فى تصريح اليوم تعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية أن انتشار فيروس كورونا الجديد أصبح حالة طوارئ للصحة العامة تثير قلقا دوليا، "منذ تفشى وباء فيروس كورونا الجديد، اتخذت الحكومة الصينية أكثر تدابير الوقاية والسيطرة شمولا وصرامة بإحساس كبير بالمسؤولية عن صحة الناس، وأن العديد من هذه التدابير تتجاوز بكثير متطلبات اللوائح الصحية الدولية".