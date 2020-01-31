مرض كورونا الجديد وابرز اعراضه و طرق الوقاية منه

يسبب مرض كورونا الجديد حالة من الهلع في معظم من بلدان العالم بعد انتشاره وتسببه بعدد كبير من حالات الوفاة في الصين. ومن اجل تفادي الاصابة به او بدء علاجه في مراحله الاولى من الضروري التعرف على كل المعلومات المرتبطة به، من طبيعته الى طرق العدوى والوقاية والعلاج. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن مرض كورونا الجديد.



ما هو مرض كورونا الجديد؟



اشارت الابحاث التي اجريت مؤخراً الى ان فيروس كورونا الجديد ينتمي الى فئة الفيروسات التاجية. وظهرت اول اصابة به في مدينة ووهان الصينية. ووجد الباحثون ان معظم المرضى ذهبوا قبل ذلك الى سوق الأسماك او الى اماكن وجود بعض الحيوانات. ولهذا يعتقدون ان هذا هو السبب الرئيسي للاصابة الا انهم لم يتمكنوا من تحديد نوع الحيوانات التي سببت انتشار الفيروس. ويشار الى ان فيروس كورونا من نوع آخر انتشر العام الماضي ووصل الى السعودية قبل ان يتم علاج الحالات بشكل تام ونهائي.

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اعراض فيروس الكورونا الجديد



من المهم مراقبة الاعراض التي قد تنتج عن الاصابة بالعدوى من اجل اخذ الاحتياطات اللازمة ومنع تطور المرض وانتشار الفيروس وانتقاله الى اشخاص آخرين. وتشبه الكثير من هذه الاعراض تلك التي تنتج عن الانلفونزا العادية.

• ارتفاع درجة حرارة الجسم.





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• السعال.

• ضيق التنفس.

• وتظهر لدى بعض المرضى أعراض أكثر حدة منها الالتهاب الرئوية والفشل الكلوي. ومن الممكن ان يسبب المرض الوفاة في بعض الحالات وخصوصاً لدى الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة مثل امراض القلب والشرايين وضعف جهاز المناعة اضافة الى كبار السن والاطفال الصغار.

ومن الممكن ان تبدأ هذه الاعراض بالظهور بعد مدة تتراوح بين يومين و يوماً بعد انتقال الفيروس.

طريقة انتقال عدوى مرض كورونا الجديد



بعد الاشتباه بالاصابة بعدوى كورونا الجديدة يجب الحرص على القيام ببعض الخطوات الوقائية واولها العزل. فمن المعروف ان النوع الاول من الفيروس ينتقل عن طريق العطاس والسعال والتنفس والملامسة وتشارك الاغراض والاسطح والحاجيات.

طرق الوقاية



من اجل منع الاصابة بالعدوى، يجب القيام ببعض الخطوات الوقائية السهلة في المنزل وخارجه.

1 يجب غسل اليدين جيداً بين الحين والآخر بالماء والصابون المناسب.



2 من الضروري تجنب ملامسة الوجه بواسطة اليدين وخصوصاً الانف والعينين والفم.

3 يجب الابتعاد قدر الإمكان عن محيط الاشخاص المصابين بالمرض وعدم استخدام مقتنياتهم.

4 الحرص على تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال باستخدام المناديل الورقية، على ان يتم التخلص منها من خلال رميها مباشرة في سلة النفايات وعدم وضعها على اي من قطع الاثاث او الاسطح.

5 اعتماد طرق طهو صحية لمنتجات الحيوانات مثل الحليب ومشتقاته واللحوم. كذلك يجب تعقيم الادوات التي يتم استخدامها لذلك. ومن الضروري ايضاً تطهير اسطح المطبخ والثلاجة وغيرها.

طرق علاج كورونا الجديد



رغم انتشاره الواسع لا يتوفر حالياً علاج محدد لعدوى فيروس كورونا الجديد لكن يمكن اعتماد بعض العلاجات المخففة للأعراض. ويجري العمل على تطوير امصال وادوية خاصة كما يتم تجربة بعض مضادات الفيروسات المختلفة. وكان عدد الاصابات ارتفع مؤخراً الى 7700 شخص في الصين وحدها. كما رصدت اصابة افراد عائلة في الامارات العربية المتحدة بمرض كورونا الجديد وتبين انهم سياح صينيون وتم اخذ الاجراءات الوقائية فيما طمأنت وزارة الصحة الإماراتية الى انه لا انتشار للعدوى في هذا البلد.