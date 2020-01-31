طوارئ في إيطاليا لمواجهة "كورونا الجديد"

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/1/31 04:07 م بتوقيت أبوظبي
فيروس "كورونا الجديد" انتشر حتى الآن في 18 بلدا على الأقل
أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، الجمعة، لتسريع جهود منع انتشار فيروس كورونا الجديد بعد تأكيد إصابتين في روما.
وعلقت إيطاليا، الخميس، جميع الرحلات من وإلى الصين، بعدما أظهرت نتائج الفحوصات إصابة سائحين صينيين كانا يقضيان عطلة في إيطاليا بالفيروس، وتم عزلهما في مركز "سبالانزاني" للأمراض المعدية في روما، حيث يخضعان للعلاج.
وقالت وسائل إعلام إيطالية إن حالة الطوارئ التي تمنح المسؤولين الإقليميين سلطات خاصة وتخفض ضرورة الالتزام بالإجراءات البيروقراطية ستستمر 6 أشهر.
وعزلت الشرطة الغرفة التي كان الزوجان يقيمان فيها في فندق وسط العاصمة، ويتم فحص سائحين صينيين آخرين وصلا إلى إيطاليا ضمن المجموعة السياحية نفسها.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم إجراء فحوصات لشخص من رومانيا يبلغ من العمر 42 عاما كان يعمل في الفندق.
وأفادت هيئة الطيران المدني الإيطالية بأنه تم السماح لجميع الرحلات التي كانت في الجو قبل صدور أمر التعليق بالهبوط، على أن يتم فحص درجات حرارة ركابها.
وسُمح كذلك للطائرات بالإقلاع مجددا لنقل الركاب الذين كان من المقرر أن يعودوا.
وأسفر الوباء المشابه لفيروس "سارس" وظهر في مدينة ووهان الصينية عن وفاة 213 شخصا في الصين حتى الآن وانتشر في 18 بلدا على الأقل.
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