كوريا الجنوبية تعزل 368 مواطنا عائدا من ووهان الصينية

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رويترزالجمعة 2020/1/31 03:52 م بتوقيت أبوظبي
طائرة تحمل على متنها كوريين جنوبيين تم إجلاؤهم من ووهان
وصل 368 مواطنا كوريا جنوبيا عائدين على متن طائرة من الصين، الجمعة، إلى منشأتين في مدينتي آسان وجينشيون على بعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة سول، حيث سيجري عزلهم.
وأبلغت كوريا الجنوبية عن 5 حالات إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 11 بينهم شخصان عادا من ووهان عبر ميناء قنغداو بشرق الصين الأسبوع الماضي.
وقوبلت خطة الحجر الصحي بهجوم من السكان، إذ ألقى البعض البيض على مسؤولين كبار زاروهم، الخميس، وانهالوا عليهم بالسباب.
وانتشر مئات من الشرطة في مركزي الحجر في آسان وجينشيون لكن لم يكن هناك تجمع كبير.
ومع وصول الحافلات التي تحمل المواطنين في آسان بصحبة سيارات الشرطة وشاحنات التعقيم، حمل بعض السكان لافتات كتب عليها: "نأمل بأن ترتاحوا في آسان" و"نصلي من أجل مصابي فيروس كورونا الجديد".
وقال كيم جانج ليب، نائب وزير الصحة، إن الحكومة أعلنت أنه لم تظهر أعراض المرض على أي من المواطنين الذين تم إجلاؤهم قبل الرحيل، لكن شخصا لم يتمكن من الصعود على الطائرة، بسبب ارتفاع درجة حرارته بعد فحص أخير في مطار ووهان، بينما جرى نقل 18 إلى المستشفى فور وصولهم.
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