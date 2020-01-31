إطلاق اختبار جديد "أكثر دقة" لكورونا

أعلنت شركة "نوفاسيت" للرعاية الصحية، الجمعة، أنها دشنت اختباراً جزيئياً جديداً لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين ومناطق أخرى من العالم.

وأوضحت الشركة أن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، معبرة عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميزه عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.

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وقال جراهام ماليس، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان: "على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلباً كبيراً على اختبار (جينسيج 2019-إن.سي.أو.في) من أكثر من 10 دول".

وكانت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية أعلنت، الخميس، وفاة 43 حالة إضافية ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 213 حالة على الأقل.

كما تم تأكيد إصابة 1220 حالة إضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.