- 1/2
- 2/2
رويترزالجمعة 2020/1/31 02:26 م بتوقيت أبوظبي
الاختبار الجديد قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس - أرشيفية
أعلنت شركة "نوفاسيت" للرعاية الصحية، الجمعة، أنها دشنت اختباراً جزيئياً جديداً لفيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين ومناطق أخرى من العالم.
وأوضحت الشركة أن اختبارها الجديد للفيروس قد يحدد سلالة 2019 من الفيروس، معبرة عن اعتقادها بأن هذا من شأنه أن يميزه عن باقي الاختبارات التي وصفتها الشركة بأنها أقل دقة.
وقال جراهام ماليس، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان: "على مدى الأيام القليلة الماضية، شهدنا طلباً كبيراً على اختبار (جينسيج 2019-إن.سي.أو.في) من أكثر من 10 دول".
وكانت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية أعلنت، الخميس، وفاة 43 حالة إضافية ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 213 حالة على الأقل.
كما تم تأكيد إصابة 1220 حالة إضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق اختبار جديد "أكثر دقة" لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.