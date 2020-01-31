- 1/2
- 2/2
وكالاتالجمعة 2020/1/31 02:57 م بتوقيت أبوظبي
كورونا الجديد يقتل 213 في الصين
أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، الجمعة، أنه تم تسجل إصابتين بفيروس كورونا الجديد، لأول مرة منذ ظهر الوباء في الصين.
وقال كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي: "يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا الجديد"، مضيفًا أنهما يتلقيان "العناية من قبل متخصصين".
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا الجديد" يضرب بريطانيا بإصابتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.