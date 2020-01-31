"كورونا الجديد" يضرب بريطانيا بإصابتين

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، الجمعة، أنه تم تسجل إصابتين بفيروس كورونا الجديد، لأول مرة منذ ظهر الوباء في الصين.

وقال كبير الأطباء في بريطانيا، كريس ويتي: "يمكننا تأكيد أن نتائج (الفحوصات) التي أجريت لمريضين في بريطانيا ينتميان إلى العائلة نفسها كانت إيجابية بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا الجديد"، مضيفًا أنهما يتلقيان "العناية من قبل متخصصين".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.