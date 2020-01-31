تايلاند تسجل أول عدوى مباشرة بفيروس كورونا في البلاد

أكد مسؤول في الصحة التايلندية، الجمعة، أن بلاده شهدت أول حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان إلى آخر داخل البلاد.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن تانارك بيبات، نائب المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، قوله: "الشخص التايلاندي المصاب ليس لديه سجل في السفر إلى الصين ومن المرجح أنه أصيب من مسافر مريض من الصين".

وكانت الحالات السابقة في تايلاند، إما من السياح الصينيين أو التايلانديين الذين زاروا الصين، حيث منشأ الفيروس.

وتسبب فيروس كورونا الجديد الصيني، في وفاة أكثر من 170 حالة مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة حول العالم، فضلاً عن انتقاله إلى أوروبا وظهور حالات في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

