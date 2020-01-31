وصفات طبيعية للبشرة والشعر من التفاح

يعتبر التفاح من الفواكه المفيدة للجسم والبشرة، وذلك لاحتوائه على كالسيوم ومجموعة من الفيتامينات الهامة، بالإضافة إلى المغنيسيوم والسكريات وغيرها من العناصر الغذائية، ولذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية من التفاح للبشرة والشعر، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “helloglow”، بدلاً من استخدام بعض المنتجات التجارية الأخرى التى تحتوى على مواد كيميائية التى تتسبب فى أضرار للبشرة والشعر.

ماسك التفاح لتقشيرالبشرة

تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة صافية خالية من الشوائب، لذلك ينصح بتقشير البشرة بطرق طبيعية، ولعمل وصفة لتقشير البشرة نأخذ ملعقتين كبيرتين من عصير التفاح الطبيعى، مع ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون، ونضيف ملعقة صغيرة من العسل، وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون.

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امزجى جميع المكونات السابق ذكرها، وضعيها على الوجه والرقبة، لمدة 10 دقائق، ثم اغسلى الوجه وجففى البشرة بمنشفة جافة، واستخدمى مرطب .

تنظيف و علاج فروة الرأس بالتفاح

تهتم المرأة بالعناية بشعرها والحفاظ على صحته لذلك تستخدم العديد من مستحضرات التجميل المختلفة التى تساعد على تغذية الشعر وتنظيفه، لذلك ينصح بترك هذه المستحضرات واستخدام المواد الطبيعية، وذلك بوضع نصف كوب من عصير التفاح مباشرة على فروة الرأس والشعر، حيث يساعد حمض الخليك بالتفاح على التخلص من الجلد الميت بفروة الرأس، لذلك يجب ترك العصير لمدة 10 دقائق، ثم شطف الشعر، مع تكرار التجربة عدة مرات فى الشهر لتنظيف فروة الرأس .

تقشير البشرة بخل التفاح

يفضل أخد ملعقة كبيرة من خل التفاح الطبيعي غير مصفى، مع نصف حبة ليمون “اختيارى”، ووضعهم فى وعاء أو كوب صغير، وغمس قطعة قطن فى المزيج ووضعه على البشرة بحركات دائرية مع تجنب منطقة العين لتجنب حدوث أضرار، وذلك لمدة 5 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء الدافىء، واستخدام مرطب للبشرة.