بناء 40% من ثاني مستشفيات الصين لمواجهة كورونا في 5 أيام

تسابق الصين الزمن، للانتهاء من بناء مستشفى "ليشينشان"، الثاني لعلاج فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان مركز تفشي المرض، إذ تم الانتهاء أمس من بناء 40% منه خلال 5 أيام فقط.







وكانت السلطات الصينية أعلنت السبت الماضي، بدء بناء مستشفى ثانٍ في مركز تفشي فيروس كورونا الجديد بمدينة ووهان.

ووضعت الصين الغشاء المضاد للتسرب في منطقة العزل الطبي، وأعدت نحو 1500 سرير في الموقع، ومن المتوقع تشغيل المستشفى في الأسبوع الأول من فبراير المقبل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الصين على تويتر.

وحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإن المستشفى الثاني يستوعب 1600 سرير وهو عدد أكثر بنحو 300 سرير عن النموذج السابق لها، في الوقت الذي يتزايد فيه المرضى المحليين.



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وذكر المكتب الهندسي الثالث لشركة الصين للإنشاءات المحدودة الذي يتولى المشروع، أنه من المتوقع زيادة مساحة مستشفى ليشينشان إلى 60 ألف متر مربع، منها 51 ألفاً مخصصة لوحدات الحجر الصحي، و9 آلاف متر مربع (2.2 فدان) مخصصة لكي تصبح مهاجع لإيواء 2000 من الأطقم الطبية.





يُذكر أن أول مستشفى مخصص لمواجهة فيروس كورونا بُني في ووهان هو مستشفى هوشينشان، الذي افتتح أبوابه الأربعاء الماضي، بمقاطعة قديان في الضواحي الغربية للمدينة، وقضى العمال والمتطوعون يومين فقط في تحويل مبنى فارغ إلى مرفق صحي للطوارئ يضم 1000 سرير.





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.



