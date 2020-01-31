الصين تعيد مواطني "بؤرة كورونا" بالخارج إلى ديارهم

أعلنت وزارة الخارجية الصينية إرسال طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد، والموجودين في الخارج، في أقرب وقت إلى ديارهم.

وأكدت هوا تشونجيينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أن القرار اتخذ نظرا "للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي خصوصا أهالي ووهان، في الخارج".

ويأتي قرار الوزارة في وقت أعلن فيه عدد من شركات الطيران عن تعليق أو تقليص عدد الرحلات إلى الصين التي تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الجديد القاتل.

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ونصحت الصين مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج، وألغت الرحلات السياحية المنظمة خارج البلاد، فيما نصح عدد من الدول من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين.

وردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، حول تعليق الرحلات قال تشو تاو، من إدارة الطيران المدني الصينية، إن السلطات تنسق الجهود لإعادة المسافرين إلى ديارهم.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية، الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

وسُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.