ليبيا تواجه "كورونا الجديد" بكاميرات حرارية في منافذها

أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى العاصمة الليبية طرابلس، أنه سيتم استخدام الكاميرات الحرارية في المسح الطبي بمنافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية لمكافحة الأمراض.

وقال المكتب الإعلامى للمركز فى بيان: "بدأت وحدة الحجر الصحى بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطنى لمكافحة الأمراض، الخميس، بالمسح الطبي الشامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي".

وأكد الدكتور محمد الجازوي، مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز أن عمليات المسح تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

Advertisements

وأشار إلى أن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية، البرية، البحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

وتوفى 213 شخصاً حتى الآن جراء المرض في الصين، فيما تنتشر العدوى إلى مختلف أنحاء العالم.

ووصل العدد الإجمالي للحالات لأكثر من 8100 حالة عالمياً، متجاوزاً عدد حالات العدوى بوباء سارس الذي ظهر قبل 17 عاماً.