إيطاليا تسجل أول إصابتين بـ"كورونا الجديد"

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي أن بلاده رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد.

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وقال كونتي، في مؤتمر صحفي، إن الشخصين المصابين سائحان صينيان، مضيفا أن الحكومة أوقفت الرحلات الجوية من وإلى الصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، حالة طوارئ عالمية بسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر بمدينة ووهان الصينية.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.