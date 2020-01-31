س و ج.. هل تنتقل العدوى فى فيروس كورونا فى فترة الحضانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا من أخطر الفيروسات التي قد تصبح وباء عالميا، وهذا هو السبب وراء الشعور المستمر بالخوف القلق من قبل الأشخاص، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الأسباب والأعراض الخاصة بفيروس كورونا، وفقا لموقع الأمريكي .cdc

ما هى أعراض فيروس كورونا؟

هناك العديد من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، والتي يجب التعرف عليها، فهي أعراض شبيهة بالأنفلونزا ونزلات البرد الشديدة، ومنها:

-التعرض لسيلان الأنف.

- يشعر الشخص المصاب بفيروس كورونا بصداع الرأس الشديد.

-السعال الشديد.

-يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بالتهاب الحلق.

- ارتفاع درجات حرارة الجسم بالشكل الملحوظ، ويطلق على هذا الأمر الحمى.

- نجد أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يشعرون بالتعب والوهن.

-التعرض لضيق التنفس بشكل كبير.

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كيف ينتشر فيروس كورونا؟

ينتقل فيروس كورونا بطرق عديدة، ومنها:

-التعرض للهواء المحمل بالفيروس.

-الجلوس مع شخص مصاب بالسعال أو العطس الحامل للفيروس.

-لمس أو مصافحة الأشخاص الحاملين للفيروس، وأيضًا لمس الأسطح الملوثة.

ما هي طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؟

هناك العديد من طرق الوقاية بالإصابة من فيروس كورونا، ومنها:

-غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون تعد من أهم النصائح الوقائية.

-الابتعاد عن لمس العينين، أو الأنف، أو الفم.

-الابتعاد عن التعامل المباشر مع الأشخاص المصابين بالفيروس.

-تغطية الفم والأنف بالمناديل أو بالكمامات.

-نظافة الأسطح والنظافة الشخصية تعد من أهم النصائح.

علاج فيروس كورونا؟

لا يوجد علاج أو لقاح حتى الآن للمساعدة في علاج فيروس كورونا، ولكن يجب على المصاب الإكثار من تناول المشروبات أي السوائل الكثيرة الدافئة، وأيضًا الراحة التامة، وتناول أدوية تساهم في التخلص من ارتفاع الحرارة ومسكنة لألم.