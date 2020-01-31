شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على تضخم اللحمية عند طفلك.. وخطوات إجراء العملية لإزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضخم اللحمية من المشاكل المنتشرة وخصوصا بين الأطفال، فى الغالب يتعرض الأطفال لتضخم اللحمية نتيجة التعرض لنزلات البرد والأنفلونزا أو الحساسية الشديدة، وحسب ما ذكره موقع kidshealth فإن اللحمية عبارة عن خلايا لمفاوية تعمل على مقاومة الميكروبات والجراثيم التى تدخل الجسم، ولكن عند الإصابة بالتهابات شديدة تتعرض للتضخم وينصح بإزالتها.

وذكر الموقع بعض الأعراض التى تظهر على الطفل وتدل على إصابته بتضخم اللحمية وهى:

أعراض تضخم اللحمية

1:يعانى الطفل من عدم القدرة على التنفس، والتنفس عن طريق الفم.

2:تغيير ملحوظ فى نبرة الصوت.

3:بعض الأطفال قد تتعرض للاختناق وتوقف التنفس .

4:يعانى الطفل من الشخير وخصوصا أثناء النوم.

5:التهاب شديد فى الأّذن الوسطى.

6:يواجه المريض صعوبة شديدة فى البلع نظرا للالتهاب.

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7:تورم فى الغدد الموجودة بالرقبة.

8: الارق الشديد وعدم القدرة على النوم بشكل طبيعي.

9:تؤثر اللحمية على صحة الطفل الذهنية وتسبب عدم التركيز.

10:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

قد يكون تضخم اللحمية ناتج عن خلل فى الجهاز المناعى أو الاصابة بالتهابات شديدة التى أثرت على اللحمية وسببت تضخمها، وهنا لا بد من زيارة الطبيب لعلاج تضخم اللحمية أو استئصالها فبعض تحتاج لإزالة اللحمية جراحيا

كيف تتم عملية ازالة اللحمية

يقوم الطبيب بتخير عام للطفل وتتم العملية من خلال فم الطفل وهو مفتوح وتستغرق من 20 إلى 30 دقيقة ، فى الغالب يمكن للأطفال الذهاب للمنزل فى نفس اليوم ولكن قد يعانى من التهاب فى الحلق وسيلان الأنف ورائحة فم كريهة، وبعد أسبوع يعود الطفل طبيعيا وتختفى مشاكل اللحمية والألم الذى كان يعيشه الطفل.

كما ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة للطفل لمساعدته على الشفاء فى أسرع وقت وتجنب حدوث أى مضاعفات صحية، مع تناول الأطعمة الخفيفة .