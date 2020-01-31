شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من انتفاخ القدمين؟ علاجات منزلية تخلصك منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للإصابة بانتفاخ القدمين، وهذا الأمر يتسبب في العديد من المشاكل كعدم القدرة على المشي بشكل طبيعي والشعور المستمر بالألم الشديد في القدمين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر على أبرز وأهم العلاجات المنزلية الطبيعية والطبية التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الأمور، وذلك وفقا لموقع " activefeel".

أثبت التقرير المنشور أن التعرض للإصابة بتورم القدمين قد يكون علامة في بعض الأحيان للإصابة بمرض سرطان العظام ، أو السكر، أو الحمل، أو وجود مشكلة في الغدد الليمفاوية بالجسم، أو تراكم السوائل بالجسم، وهناك بعض النصائح الطبية والطبيعية التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الأمر.

في البداية نصح التقرير الأشخاص المصابين بتورم القدمين، بأن عليهم حدوث بعض التغييرات الغذائية، نعم فالغذاء الغني بالعديد من العناصر الغذائية التي تزيد من فرص تراكم السوائل في القدمين كالأملاح تكون من أبرز الأسباب المؤدية لتورم القدمين، ولذا عليك الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، والعناصر الغذائية الهامة والغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لتقويته.

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وأكد التقرير على ضرورة تناول كميات كثيرة من الماء، فهي تحد من التعرض للإصابة بتورم القديم نتيجة للتخلص من أي سموم في الجسم، ويتجنب التعرض لجفاف الجسم، ولذا عليك تناول الماء بكثرة يوميا للتخلص من تورم القدمين ويقلل فرص الإصابة باي التهاب بالجسم.

في حالة إذا كانت القدميين متعرضين للانتفاخ بشدة وبشكل دائم، فهذا يتطلب منك ارتداء الجوارب ضغط، فيساعد ارتداء الجوارب الضاغطة على تحسين عمل الأوعية الدموية لأن الشرايين التي تعمل على توصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم ترتاح، وتساهم في تدفق الدم بحرية أكبر في المنطقة المضغوطة وفي هذه الحالة القدمين تحصل على دعم لدفع الدم نحو القلب.

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن المشي على قدميك لفترة أطول تساهم في التخلص من التورم وزيادة فرص تحرك الدم بشكل جيد وقوي بالجسم أجمعه، وتقلل من التعرض والإصابة بالتورم.

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن استخدم خل التفاح يخلصك من التورم في القدمين، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا فإن تناول 2-4 ملاعق كبيرة يوميًا يساعد في تحقيق التوازن الصحيح بين البوتاسيوم والصوديوم، ولذا عليك وضعهم مع كوب ماء محلاه بالعسل الأبيض.