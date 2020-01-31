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اعرف أعراض سرطان المعدة وطرق علاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ معظم سرطان المعدة في الخلايا التي تبطن المعدة ولكنها قد تتشكل في أي مكان في المعدة، وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة منها كبر السن، تناول الأطعمة المصنعة وعدم الاهتمام بالتغذية الصحية والسمنة والتدخين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان المعدة وطرق علاجه، وفقا لموقع drugs .

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 علامات وأعراض سرطان المعدة
 

-حرقة، غثيان، قيء.

 -ألم في المعدة.

-فقدان الشهية.

-الإسهال أو الإمساك.

-فقدان الوزن غير المبرر

-الشعور بالانتفاخ أو الامتلاء حتى بعد تناول وجبة صغيرة.

-مشكلة في بلع الطعام.

-دم في  القيء أو أثناء حركة الأمعاء.

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 علاج سرطان المعدة
 

يمكن استخدام الجراحة المسماة استئصال المعدة لإزالة جزء من المعدة أو كلها.

يقتل دواء العلاج الكيميائي الخلايا السرطانية ويمكن استخدامه أيضًا لتقليص الغدد الليمفاوية التي تحتوي على السرطان.

-يستخدم العلاج الإشعاعي الأشعة السينية أو أشعة جاما لقتل الخلايا السرطانية وقد يمنع السرطان من الانتشار.

التعايش مع سرطان المعدة
 

-لا تدخن، يمكن أن يتسبب النيكوتين في تلف الأوعية الدموية ويزيد من صعوبة السيطرة على سرطان المعدة، يزيد التدخين أيضًا من خطر الإصابة بسرطان جديد  ويؤخر الشفاء بعد العلاج.

-أكل الأطعمة الصحية، زيادة كمية الفواكه والخضروات التي تتناولها، تشمل الأطعمة الصحية الأخرى خبز  الحبوب الكاملو ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا واللحوم الخالية من الدهن والأسماك.

-الحد من الأطعمة مثل السلامي ولحم البقر المحفوظ والمصنع.

-شرب السوائل وفقا لتوجيهات الطبيب اسأل عن كمية السوائل التي يجب شربها كل يوم وأي السوائل هي الأفضل لك، اشرب سوائل اضافية لمنع الجفاف، ستحتاج أيضًا إلى استبدال السوائل إذا كنت تتقيأ أو أصيبت بالإسهال من علاجات السرطان.

-لا تشرب الكحول  الكحول يمكن أن يسبب المزيد من الضرر في المعدة.

-ممارسة وفقا لتوجيهات الطبيب، التمرين يمكن أن يساعد في زيادة مستوى الطاقة والشهية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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