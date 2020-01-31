شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب الرئوى الأعراض والأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض نسبة كبيرة من الأشخاص للتعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي نتيجة لإهمال علاج نزلات البرد الشديدة وخاصة التي تتعرض لألم في الصدر، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم وأفضل النصائح الطبية التي تساهم بشكل كبير في علاج الالتهاب الرئوي، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

وأوضح التقرير المنشور أن علاج الالتهاب الرئوي يعد من الأمور الهامة في الحفاظ علي صحة الإنسان، والحد من التعرض للوفاة أو المشاكل الصحية الأخرى، لأن هذا المرض يتسبب في التأثير بمجرى التنفس ومن ثم انسداده.



اعراض الالتهاب الرئوي

اعراض الالتهاب الرئوي

وقدم التقرير العديد من أعراض الالتهابات الرئوي ، والتي يجب التعرف عليها من قبل الشخص المصاب بها، لأنها تساهم في القدوم علي العلاج بشكل سريع، ومنها:

-السعال الذي يصاحبه البلغم.

-صدور صوت الصفير أثناء التنفس.

-صدور إفرازات مخاطية صفراء أو خضراء من الصدر.

-التعرض لضيق في التنفس.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-الإصابة بالصداع.

-ألم شديد في عضلات الجسم.

-الشعور الدائم بالإرهاق والتعب.



اسباب الالتهاب الرئوي

اسباب الالتهاب الرئوي

وأشار التقرير أن هناك بعض اسباب الالتهاب الرئوي استنشاق طعام او شراب يدل لمجي التنفس ، وهناك أسباب اخري ومنها:

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-يتعرض الأشخاص للإصابة بالالتهاب الرئوي نتيجة للتعرض للعدوي الفيروسية أو البكتيرية.

-القيام بلمس الرزاز المصاحب للإصابة بالالتهاب الفيروسي المسبب للإصابة بالالتهاب الرئوية.

-كما أوضح التقرير أن استنشاق الطعام أي روائحه في حالة الإصابة بالتهاب الشعب يزيد من فرص الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن التقدم في السن يزيد فرص الإصابة بالالتهابات الرئوية، ولذا يجب تناول الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بالطريقة الملحوظة.

-أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن النساء خلال فترة الحمل يكونون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوية، ولذا يجب توخي الحذر خلال هذه الفترة الحرجة.

-وأشارت الدراسات الطبية الحديثة، أن الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، ويجب عليهم التخلص عن هذه العادة المضرة بالصحة.

-كما أكدت الدراسات أن ضعف الجهاز المناعي عند الشخص من الأمور التي تزيد فرص إصابته بالالتهاب الرئوي.



علاج الالتهاب الرئوي

علاج الالتهاب الرئوي

الخيارات العلاجية الخاصة بالالتهاب الرئوي كثيرة، ولكن علاج الالتهاب الرئوي باستخدام وصفات منزلية يعد من أشهر الخيارات العلاجية، وهناك أنواع أخري للعلاج ومنها:

-المضادات الحيوية تعد من الخيارات العلاجية اللازمة للقضاء علي الالتهاب الرئوي.

-أخذ الأدوية الخاصة بتخفيض الحرارة المرتفعة للحصول علي حرارة جسم طبيعية، وتسكين الألم.

-الحصول على قسط كافٍ من الراحة والكافية لراحة الجسم والحد من التعرض للراحة.

-الحصول علي سوائل كافية لحد من تعرض الجسم للجفاف.