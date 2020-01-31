ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الصين إلى 212 شخصا

أعلنت مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية وفاة 42 حالة إضافية ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بحلول 30 يناير/ كانون ثان ليرتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد إلى 212 حالة على الأقل.

كما تم تاكيد إصابة 1220 حالة إضافية في المقاطعة خلال فترة 24 ساعة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وألغت شركات طيران في جميع أنحاء العالم المزيد من الرحلات الجوية إلى الصين، حيث فرضت الحكومات قيودا على السفر للمساعدة في الحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا القاتل.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية الرحلات اليومية إلى بكين وشنغهاي من مطار هيثرو في لندن، بعد أن نصح المسؤولون في المملكة المتحدة بعدم السفر إلى الصين لغير الضرورة.

قالت شركة الطيران الحكومية في المملكة المتحدة إنها ستعيد تقييم الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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كما قالت شركة طيران "كاثاي باسيفيك" الوطنية في هونج كونج إنها ستخفض طاقتها في الرحلات المتجهة إلى الصين بنسبة 50% أو أكثر اعتبارا من اليوم الخميس.

وعدلت شركات طيران أوروبية وأمريكية أخرى جداول رحلاتها أيضا، حيث علقت شركة لوفتهانزا خدمات الطيران حتى 9 فبراير/شباط.

وعلقت شركة "أمريكان إيرلاينز" الرحلات بين لوس أنجلوس وشنغهاي وبكين في 9 من فبراير/شباط إلى 27 مارس/آذار.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران أولى شركات الطيران الكبرى التي أوقفت جميع رحلاتها المباشرة من وإلى جميع المطارات في البر الرئيسي الصيني.

وذكرت شركات "إير كندا" و"يونايتد أيرلاينز" و"جتستار ايجا" أنها ألغت رحلات محددة إلى الصين.

وقالت شركة "إير فرانس"، الأربعاء، إنها سوف تبقي على تسيير رحلة واحدة إلى مدينة شنغهاي الصينية يوميا، حيث لم توصِ منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بأي قيود على السفر.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الأربعاء، أنه تم وقف الرحلات إلى الصين وإغلاق المتاجر والمصانع، مع ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 132 شخصا.