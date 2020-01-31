مشاهير تحدوا أوزانهم الزائدة لحياة أفضل.. شاهدي كيف أصبحوا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع كثير من المشاهير أن يتخلصوا من أوزانهم الزائدة بصورة مثيرة ورائعة، رغم صعوبة المهمة عليهم ومواجهتهم الكثير من العقبات في سبيل الوصول لتلك الغاية.

فمسألة فقدان الوزن للجميع، بمن فيهم المشاهير، ليست بالعملية السهلة، ودائمًا ما تقترن ببعض الصعاب التي تتطلب من الناس قدرًا كبيرًا من العزيمة، الإرادة والمثابرة.

وقد شهد العِقد الماضي الكثير من الحالات التي استطاع فيها بعض النجوم إثبات عزيمتهم وإصرارهم على بلوغ الغاية التي يريدونها، وهي التخلص من أوزانهم الزائدة للحصول على قوام أفضل وأكثر رشاقة.

ونستعرض فيما يلي أبرز هؤلاء النجوم الذين دخلوا في تحدٍ مع أنفسهم واستطاعوا أن يبهروا متابعيهم بالنتائج في الأخير:

الطاهي الأمريكي، غراهام إليوت

كان يقدر وزنه بـ 180 كيلو جرام واستطاع أن يتخلص عبر عملية جراحية من أكثر من 45 كيلو جرام، وبات يحظى بقوام أكثر رشاقة وخفة، وفقًا لما أعلنه هو بنفسه عبر حسابه الشخصي على انستغرام.

المذيعة، ماما جون

أبهرت كل متابعيها بفقدانها قدر كبير من وزنها عقب خضوعها لعملية جراحية، ويقال إنها فقدت ما يقرب من 136 كيلو جرام من وزنها.

النجم الشاب، يونان هيل

قرر التخلص من وزنه الزائد عبر طرق التغذية – وليس عبر الجراحة – واستطاع بالفعل أن يغير من هيئته الجسمانية ورشاقته بشكل كبير.

المخرجة السينمائية، شوندا رايمز

استطاعت بإرادتها أن تتخلص من وزنها الزائد لرغبتها في الحفاظ على صحتها ورشاقتها ولرغبتها في أن تكون أكثر جمالاً.

الكاتب، الممثل، المخرج والمنتج الأمريكي، كيفن سميث

قرر بكل ثبات أن يتخلص من وزنه الزائد بعد مروره بتجربة مريرة نتيجة إصابته بنوبة قلبية في 2018.

الممثلة والإعلامية الأمريكية، ويندي ويليامز

قررت بمحض إرادتها التخلص من وزنها الزائد، ويقال إنها تخلصت من 22 كيلو غرام من وزنها، بتوقفها عن أشياء كثيرة وتقليلها من السكريات المكررة، منتجات الألبان واللحوم باستثناء السمك، وذلك لرغبتها في أن تحافظ على صحته وأن تبرز كذلك رشاقتها وجمالها.

الممثل الأمريكي، زاك غاليفياناكيس

قرر بمحض إرادته أيضًا أنْ يغير هيئته ويتخلص من وزنه الزائد، وهو ما نجح في تحقيقه بتغيير النمط الغذائي الذي كان يتبعه.

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الممثلة الأمريكية، جابوري سيديبي

تعاملت مع فقدانها لوزنها الزائد على أنها رحلة شخصية استمتعت فيها بكل التحديات التي أوصلتها لتلك النتيجة التي حققتها.

الكاتب، المدون والممثل، بين جيليت

قرر أن يغير هيئته بخسارة نصف كيلو جرام من وزنه يوميًا، وهو ما بدأ في تحقيقه بتغيير حميته الغذائية وتناوله الطعام لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا، وإكمال الصوم مدة ال 23 ساعة المتبقية من اليوم.

الممثلة وكاتبة السيناريو الأمريكية، ميليسا مكارثي

استطاعت خلال الفترة الماضية أن تنقص من وزنها بشكل كبير، وان اعترفت بأن وزنها قد يزيد من جديد، ثم ستفقد جزءً منه مرة أخرى، منوهة إلى أنها تتوقع حدوث ذلك لها بقية حياتها.

الممثلة الاسترالية، ريبيل ويلسون

أرادت لنفسها التمتع بوضعية صحية أفضل، فقررت التخلص من وزنها الزائد، وبالفعل تغلبت على عدة صعوبات لتحقيق ذلك.

الممثل الأمريكي، جون غودمان

استطاع أن يتحول لإنسان آخر بالفعل بعدما قرر التخلص من وزنه الزائد عبر التحكم في مقادير وكميات الأطعمة التي يتناولها.

المغنية البريطانية، أديل

استطاعت إبهار متابعيها ومحبيها حول العالم بهذا التحول الذي طرأ على جسمها، وتأكيدها على أنها تواصل العمل لقدر أكبر من الرشاقة، وذلك من منطلق حبها لنفسها وسعيها لبذل كل ما في وسعها لتحقيق ما تريده.

الممثلة الأمريكية، روزي أودونيل

قررت تبديل هيئتها الجسمانية والتخلص من وزنها الزائد بعد مرورها بنوبة قلبية وهي في سن ال 50، وبناءً على نصائح الأطباء، قررت روزي التخلص من هذا الوزن لتضمن التمتع بحياتها واللعب مع أطفالها.

الممثلة الأمريكية، كاثي بيتس

قررت التصدي لخطر إصابتها بمرض السكري، وقررت التخلص من وزنها الزائد لتضمن لنفسها وضعية صحية ونفسية أفضل.