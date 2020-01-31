اضرار اللحوم المصنعة عديدة منها زيادة الوزن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحوم المصنعة هى أي نوع من اللحوم التي تمر عبر طرق الحفظ مثل التدخين والتمليح، ويشمل ذلك اللحوم التي تحتوي على كميات من المواد الحافظة والمواد الكيميائية، ومن أمثلة اللحوم المصنعة: السوسيس والسجق والببرونى واللحم المدخن والهوت دوج، فى هذا التقرير نتعرف على أضرار اللحوم المصنعة، ومنها أن اللحوم المصنعة تزيد خطر الإصابة بالسكر وفقاً لما ذكره موقع " tyentus".



اضرار اللحوم المصنعة

اضرار اللحوم المصنعة

اضرار اللحوم المصنعة عديدة نتعرف عليها فى السطور التالية

يضعك في خطر أكبر للإصابة بمرض السكري

اللحوم المصنعة تجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى، وأظهرت دراسة استمرت 17 عامًا على 8000 شخص أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 38٪.

ومرض السكري هو ضعف قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، ونتيجة لذلك، يعاني المرضى من ارتفاع مستويات الجلوكوز ومعدل الأيض غير الطبيعي.

وهناك الكثير من العوامل التي تلعب دورها قبل أن يصاب المريض بمرض السكري، على سبيل المثال، علم الوراثة ونمط حياتك.

بينما لا يمكنك تغيير علم الوراثة لديك، إلا أن الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري يمكنهم إجراء تغييرات صغيرة على نمط الحياة الصحي، مثل تجنب اللحوم المصنعة.

يزيد من ضغط الدم

ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بتجنب اللحوم المصنعة، لأن هذه العناصر غنية بالدهون غير الصحية والسكر.

وأظهرت دراسة أجريت في عام 1988 أن المواد الحافظة للحوم مثل: النتريت والإيلاستين تتسبب في تصلب الشرايين، ومع مرور الوقت، يمكن أن يتطور هذا إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة.

إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فحاول تجنب اللحوم المصنعة، على سبيل المثال ، بدلاً من اختيار السوسيس والسلامي على البيتزا يمكنك اختيار الطماطم والأعشاب.

قد تؤدي إلى أمراض القلب

تعرض اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، هذه الأطعمة غنية بالملح والنترات والدهون غير الصحية، والتي تؤدي جميعها إلى تصلب الشرايين.

أثبتت دراسة أجريت في عام 2010 أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم المصنعة بانتظام أكثر عرضة لأمراض القلب التاجية من أولئك الذين اختاروا اللحوم الحمراء.

يجب على المرضى الذين يتعرضون بالفعل لخطر الإصابة بأمراض القلب تجنب اللحوم المصنعة عمومًا، اختاري البدائل الأصغر مع الدهون الصحية مثل السلمون والتونة وصدر الدجاج.

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اضرار اللحوم المصنعة

تسبب سرطان الأمعاء

قد يعرض الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة خطر الإصابة بسرطان القولون، وهو نوع من السرطان ينشأ من القولون أو المستقيم، وتشمل أعراضه حركات الأمعاء غير المنتظمة وعينات البراز الدموية.

الرابط الرئيسي بين اللحوم المصنعة والسرطان هو نتريت المواد الحافظة الغذائية، هذه هي المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تصبح قريبا مركبات N-nitroso الضارة بالصحة.

النتريت هو نفس المادة الكيميائية التي قد تجدها في دخان التبغ، والمياه الملوثة، والأطعمة المخللة، وحاول تجنب ذلك قدر الإمكان لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

تحتوي على المواد المسرطنة

اللحوم المصنعة هي سبب شائع لأنواع كثيرة من السرطان، بشكل عام، فإن أي نوع من اللحوم المحفوظة عن طريق التدخين أو التمليح أو المعالجة يحتوي على مواد مسرطنة.

في حين أنها قد لا تؤثر بشكل مباشر على الحمض النووى الـ DNA، يمكن أن تسبب العوامل المسببة للسرطان الخلايا تنقسم بمعدل أسرع بكثير، هذا يترك الجسم عرضة لتغيرات الحمض النووي التي تؤدي إلى أنواع كثيرة من السرطان.

تعزز أسلوب حياة غير صحي

تناول اللحوم المصنعة يجعلك تتبع أسلوب حياة غير صحي، وكذلك إذا لم تكن على دراية بما تأكله، فستتطور لديك عادات غذائية سيئة، وتشير دراسة إلى أن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة لاتخاذ خيارات غذائية صحية.

وبمجرد أن تبدأ في تجنب اللحوم المصنعة ، ستصبح أكثر وعياً بما تتناوله بالفعل، قد يشجعك ذلك على البدء في تناول المزيد من اللحوم الخالية من الدهن والخضروات الطازجة بانتظام.



اضرار اللحوم المصنعة

تؤدي إلى زيادة الوزن

اللحوم المصنعة تحتوي على الكثير من الدهون غير الصحية المسؤولة عن السمنة لمنع زيادة الوزن ، حاول تجنب اللحوم المصنعة كلما أمكن ذلك.

والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة هم أكثر عرضة لمضاعفات صحية مختلفة.

تحتوي على كميات من كلوريد الصوديوم

تعتمد طريقة المحافظة على التمليح بالنسبة للحوم المصنعة على كلوريد الصوديوم، والاستهلاك المفرط لهذا المركب قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

بصرف النظر عن تجنب اللحوم المصنعة، حاول تخطي ملح الطعام في المرة التالية التي تأكل فيها، حيث أن ملح الطعام عبارة عن كلوريد الصوديوم بشكل أساسي.