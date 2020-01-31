15 نصيحة لحياة صحية في أقل وقت

أكدت أبحاث أن دقيقة واحدة من التمارين في الأسبوع قد تفيد الأشخاص الذين تجاوزوا الـ65 عاماً، وقضاء الوقت نفسه في القيام بتمارين للذاكرة يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الدماغ.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن خبراء اللياقة البدنية في المملكة المتحدة 15 نصيحة بسيطة لا تستغرق سوى دقيقة واحدة وتجعلك تنعم بحياة صحية.

1. تمارين هيت





تتمتع التدريبات القصيرة وعالية الكثافة (هيت) بالفوائد نفسها لتلك التمرينات التي تستغرق ساعات، لذا فاجعلها جزءا من روتينك اليومي.

يعتقد الناس أن هذه التمارين للأشخاص الأصغر سنا ويعتقدون أنها شاقة للغاية، لكن يمكنك ممارستها خلال المشي الخفيف، وإذا رأيت مثلا مكانا مرتفعا قليلا فسر بأسرع ما يمكن لمدة دقيقة، ثم استرح لبضع دقائق، وإذا كنت تشعر بالقوة مجددا فافعل ذلك مرة أخرى.

2. اركن سيارتك بعيدا





نود جميعا ركن السيارة بجوار المكان الذي نوجد فيه، لكن يفضل أن تركنها على بعد 100 متر على الأقل من المكان الذي ذهبت إليه لأنك عندما تعود سيمنحك ذلك القليل من التمارين.

3. اصعد السلم





تجنّب إغراء المصعد، قد يستغرق صعود الدرج للوصول إلى باب المنزل دقيقة واحدة.

4. العب مع أحفادك





إذا كنت تكبر في السن هذا لا يعني عدم قدرتك على الاستفادة من وقت ممتع مع أطفالك أو أحفادك، اللعب مع الأحفاد أو ركل الكرة يدفعك للحركة.

5. تمرينات اليوجا





ممارسة تمرين واحد من اليوجا لمدة 45 ثانية أو دقيقة مفيد للغاية، ويساعد في تقوية العضلات وصحة المفاصل، لا تحتاج إلى معدات ويمكنك القيام بذلك في أي مكان.

6. التأمل





أخذ وقت للتفكير يساعد في الحفاظ على عقل خالٍ من التوتر، والتأمل قد يكون بسيطا، حيث يمكنك ممارسته وأنت في المقهى، فأحلام اليقظة شكل من أشكال التأمل ويمكن أن يساعدك على التهدئة لمدة دقيقة.

7. تنفس مثل طفل





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التنفس العميق لمدة دقيقة مفيد لصحتك العقلية والبدنية. عندما تتنفس بعمق يندفع الحجاب الحاجز إلى أسفل حيث تجويف البطن، وهي طريقة تخفف التوتر.

8. تحقيق التوازن





كلما تقدّمنا في السن نفقد المهارات البدنية مثل التوازن، لذا احرص على الوقوف على ساق واحدة لمدة دقيقة، يساعد هذا في تحسين عملية التوازن لديك.

9. لغة جديدة





استخدام دقيقة واحدة في تعلم كلمة بلغة أخرى يساعد حقا في القدرة المعرفية، فالأمر كله يتعلق بتحدي نفسك.

10. الاستفادة القصوى من صحيفتك





من المهم عدم التغاضي عن صفحات الألغاز، فممارسة ألعاب الألغاز أو الكلمات المتقاطعة أو السودوكو تعزز وجود المادة الرمادية في المخ الخاصة بالإدراك.

11. تبديل اليدين





يؤدي تبديل اليد التي تستخدمها إلى إشراك أجزاء مختلفة من الدماغ وعضلات جديدة، لذا افعل شيئا مختلفا، مثل غسل أسنانك باليد المعاكسة.

12. رفع أوزان خفيفة ببطء





استثمار دقيقة واحدة في رفع الأوزان الخفيفة بصورة بطيئة قد يكون لها آثار كبيرة، ارفع الأوزان الخفيفة جدا ببطء شديد (10 ثوان للأعلى و10 ثوان للأسفل).

لاحظ الأشخاص الذين استخدموا هذه التقنية في 5 تمارين زيادة بنسبة 22% في القوة العضلية على مدار 6 إلى 8 أسابيع، لكنه يجهد ألياف العضلات، لذا قم بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

13. خذ غفوة





يحتاج جسمك إلى قدر لا بأس به من النوم، قد يكون للغفوة في وقت مبكر بعد الظهر فوائد حقيقية (30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع) تمنحك فرصة أقل بنسبة 37% للوفاة بأمراض مرتبطة بالقلب.

14. شرب الماء





تناول كوب من الماء يحافظ على رطوبة الجسم، ونحن نحتاج إلى شرب لتر واحد أو اثنين في اليوم، لأن إهمال هذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالالتهابات.

15. نظف حديقتك





اعمل بحديقتك إذا كان لديك واحدة أو احصل على بعض النباتات في شقتك، إذا كان لديك دقيقة واحدة فقط، فقم بالتخلص من بعض الأعشاب الضارة.