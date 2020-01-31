شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسباب مختلفة تفسر شعورك بالحكة الشديدة فى منطقة المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة المهبل من المشاكل المزعجة والمؤلمة التى تتعرض لها السيدات فقد يكون ذلك نتيجة الاصابة ببعض الالتهابات او بعض الأمراض المزمنة وقد تكون حكة المهبل ناتجة عن أسباب أخرى عند النساء.

التعرض لمواد كيميائية سببت الحكة الشديدة والالتهاب، لذلك ذكر موقع everydayhealth اسباب حكة المهبل الشديدة عند النساء وهى:

1 - مرض السكر من أبرز الأمراض المزمنة التى تسبب حكة شديدة فى المهبل، وهنا ينصح مريضات السكر بالمتابعة الجيدة وقياس نسبة السكر يوميا مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة.

2 - سلس البول من الامراض الشائعة التى تسبب حكة المهبل وهو عبارة عن عدم القدرة على التحكم فى البول مما يسبب تسرب البول وحكة المهبل.

3- الإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية تسبب ألم شديد فى المهبل وحكة مستمرة مع الالتهاب والاحمرار فى المنطقة التناسيلة.

4- التعرض للمواد الكيميائية مثل الصابوت ،الكريمات ،المراهم ،الدوش المهبلى"، جميعها تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تسبب احمرار شديد وحكة فى المهبل.

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5 - الاصابة بعدوى الخميرة ينتج عنها التهابات شديدة فى المهبل، وفى هذه الحالة ينصح المتباعة الجيدة مع الطبيب المعالج وتناول الأدوية التى تقضى على العدوى والالتهاب.

6 - التعرض للأمراض المعدية والمنقولة جنسيا ومنها السيلان، الهربس التناسلى، داء المشعرات"، جميعها من الامراض المعدية التى تسبب حكة شديدة واحمرار فى منطقة المهبل كما انها تسبب افرازات مهبلية بألوان مختلفة.

7 - مع التقدم فى العمر تتعرض المرأة لانخفاض شديد فى مستوى هرمون الاستروجين ينتج عنه انقطاع الطمث ومشاكل فى المهبل ابرزها الحكة والالتهاب الشديد.

8 -الاصابة بسرطان عنق الرحم أو المهبل، من الاسباب التى تؤدى لحكة المهبل.

-9فرط نمو البكتيريا الطبيعية في المهبل ، ويسمى التهاب المهبل الجرثومي.

10- الاثار الجانبية لبعض الأدوية مثل "المضادات الحيوية والمنشطات".