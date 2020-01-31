شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده هربس.. اعرفى ازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهربس واحد من الأمراض المعدية المعروفة، وفى الغالب ينتشر بين الأطفال بشكل كبير نظرا لضعف الجهاز المناعى عندهم مما تنتشر العدوى بشكل أسرع، وفى الغالب يعانى منها الأطفال فى الموسم الدراسى، وحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك علامات عديدة تظهر على الطفل وتدل على إصابته بالهربس وأبرزها.





أعراض الهربس عند الأطفال1:قرح فموية شديدة فى الغالب تتكون على الشفتين وداخل الفم والحلق، مما تؤثر على البلع والكلام وتسبب الألم الشديد.

2:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.

3:يواجه الطفل صعوبة شديدة فى تناول الطعام والبلع وذلك نتيجة الالتهاب الشديد والقرح.

4:تورم شديد فى الغدد الليمفاوية بالرقبة، نتيجة الاصابة بالالتهاب وارتفاع درجة حرارة الجسم.

وهناك العديد من النصائح التى يجب اتباعها مع الطفل المصاب بالهربس وهى:

نصائح لعلاج الهربس عند الأطفال1: ينصح أولا بالمتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية التى يصفها للطفل فى مواعيدها المحددة.

2:من الممكن عمل كمادات ميادة باردة على الجلد والشفتين فيعمل ذلك على تقليل الألم والقروح المنتشرة على الجلد والشفتين.

Advertisements

3:اعطاء الطفل مشروبات باردة لتقليل الألم والقرح الموجودة بالفم والحلق.

4:تجنبى إعطاء الطفل المأكولات والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الحمضيات حيث انها تعمل على زيادة الالتهاب والألم فى الفم.

5:يجب حماية باقى أطفال أسرتك من الهربس وذلك عن طريق عدم استخدام أدوات الطفل المريض من شخص لأخر، مع تخصيص أدوات للطفل، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.

6: ينصح بعدم لمس الطفل المصاب بالهربس عيناه حتى لا تتعرض لمشاكل صحية فى القرنية تؤثر على الرؤية وتسبب مشاكل على المدى البعيد.