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شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده هربس.. اعرفى ازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر
أعراض الهربس عند الأطفال1:قرح فموية شديدة فى الغالب تتكون على الشفتين وداخل الفم والحلق، مما تؤثر على البلع والكلام وتسبب الألم الشديد.
2:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود.
3:يواجه الطفل صعوبة شديدة فى تناول الطعام والبلع وذلك نتيجة الالتهاب الشديد والقرح.
4:تورم شديد فى الغدد الليمفاوية بالرقبة، نتيجة الاصابة بالالتهاب وارتفاع درجة حرارة الجسم.
وهناك العديد من النصائح التى يجب اتباعها مع الطفل المصاب بالهربس وهى:نصائح لعلاج الهربس عند الأطفال1: ينصح أولا بالمتابعة مع الطبيب وتناول الأدوية التى يصفها للطفل فى مواعيدها المحددة.
2:من الممكن عمل كمادات ميادة باردة على الجلد والشفتين فيعمل ذلك على تقليل الألم والقروح المنتشرة على الجلد والشفتين.
3:اعطاء الطفل مشروبات باردة لتقليل الألم والقرح الموجودة بالفم والحلق.
4:تجنبى إعطاء الطفل المأكولات والمشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الحمضيات حيث انها تعمل على زيادة الالتهاب والألم فى الفم.
5:يجب حماية باقى أطفال أسرتك من الهربس وذلك عن طريق عدم استخدام أدوات الطفل المريض من شخص لأخر، مع تخصيص أدوات للطفل، والاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.
6: ينصح بعدم لمس الطفل المصاب بالهربس عيناه حتى لا تتعرض لمشاكل صحية فى القرنية تؤثر على الرؤية وتسبب مشاكل على المدى البعيد.
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