غرفة أزمات مصرية لمواجهة كورونا.. حجر صحي للعائدين من الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في مصر تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.



وذكرت الوزارة في بيان، صدر مساء الخميس، أن مصر سوف ترسل شحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية إلى الصين، في إطار التعاون لمواجهة الفيروس.

وقال خالد مجاهد، الناطق باسم الوزارة، مساء الخميس، إن وزيرة الصحة هالة زايد أكدت تجهيز حجر صحي خلال الوقت الراهن لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يوماً وهي فترة حضانة المرض.

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وأشار إلى مد الحجر الصحي بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية والأطقم الطبية المتخصصة والأطقم الإدارية والخدمية، إضافة إلى معامل دم وفيروسات وكيمياء وعيادات في مختلف التخصصات الطبية، لتلبية جميع احتياجات الوافدين الطبية، وعلاج من يعاني أي أمراض مزمنة.

ولفت إلى التنسيق مع الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتنفيذ خطة التأمين الطبي للقادمين من الصين، مشيرا إلى توفير طاقم طبي على متن الطائرة التي ستقل المصريين من الصين، إذ يشمل الطاقم 3 أطباء (طبيبان للحجر الصحي وآخر لمكافحة العدوى)، و3 ممرضين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية مشددة في وسائل نقل الوافدين إلى أماكن الحجر الصحي.

وأوضح أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية يتم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.