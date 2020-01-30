"الصحة العالمية" تعلن "كورونا الجديد" حالة طوارئ دولية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.







وكان خبراء في منظمة الصحة العالمية ناقشوا، الخميس، سبل التصدي لتفشي فيروس كورونا الذي جرى رصده أول مرة في الصين، في العالم .



وتوفى 170 شخصاً حتى الآن جراء المرض في الصين، فيما تنتشر العدوى إلى مختلف أنحاء العالم.



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ووصل العدد الإجمالي للحالات لأكثر من 8100 حالة عالمياً، متجاوزاً عدد حالات العدوى بوباء سارس الذي ظهر قبل 17 عاماً.







واعتبرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنها لا ترى سبباً للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد انطلاقا من هذا البلد.

وقال أدهانوم، إن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين".



وتأكد أن الفيروس الجديد الذي ينحدر من نفس سلالة سارس، انتشر لكل الأقاليم الصينية، الخميس، بينما انضمت الهند والفلبين إلى قائمة من عشرين دولة سجلت حالات.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن من بين حالات الوفاة، توفى 162 شخصاً في مركز موجة التفشي وهي إقليم هوبي بالصين.

