أول حالة انتقال عدوى بـ"كورونا الجديد" في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة، الخميس، أنه تم تسجيل أول حالة انتقال الإصابة بفيروس كورونا الجديد من شخص إلى آخر بالبلاد.
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن المصاب الجديد هو زوج سيدة من شيكاغو، كانت قد أصيبت بالفيروس بعدما عادت في ديسمبر/كانون الأول من ووهان بالصين، حيث بدأ تفشي الفيروس هناك.
وتم تشخيص 6 أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد حتى الآن في الولايات المتحدة، الـ5 الأوائل منهم ترتبط إصابتهم بوجودهم بالصين.
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