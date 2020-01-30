وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض في طاجيكستان عن عمر ناهز 127 عاما

لندن - لايف ستايل
توفيت في طاجيكستان، أكبر معمرة على وجه الأرض، كانت قد عاصرت إمارة بخارى والاتحاد السوفيتي وطاجيكستان المستقلة، بالإضافة لفترة الحربين العالميتين الأولى والثانية.وتوفيت أكبر معمرة على وجه الأرض، الطاجيكية فاطمة ميرزاكولوفا، عن عمر ناهز 127 عاما.ويشير جواز سفرها، أنها ولدت في 13 مارس 1893، وتزوجت مرتين وأنجبت ثمانية أطفال، ويبلغ عدد أحفادها وأولادهم وأحفادهم أكثر من 200 شخصا. وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فاطمة ميرزاكولوفا كانت تعتبر أكبر امرأة في العالم، وفقا لتاريخ الميلاد في جواز سفرها، فيما لو كان التاريخ صحيحا.
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