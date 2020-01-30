شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكى يرفض ترك مدينة ووهان بسبب وجود صديقته الصينية فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوج بيريز، 28 سنة، أمريكي في ووهان يكشف عن كارثة المدينة المنكوبة بفيروس كورونا ويقول: يبدو الأمر وكأنه شيء من أفلام "الخيال العلمي"، مع نفاذ الإمدادات الغذائية واكتظاظ المستشفيات، و دوج بيريز من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، يقوم بتعليم اللغة الإنجليزية في ووهان، الصين، "مركز تفشي فيروس كورونا"، وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه عُرض عليه مقعد على متن طائرة مستأجرة نقلت 195 أمريكيًا إلى الولايات المتحدة، لكنه رفض لأنه لئلا يترك صديقته الصينية.

أضاف دوج بيريز، إنه نادراً ما يغادر شقته باستثناء المشي من أجل كلبه "لابرادور"، تم فحص درجات الحرارة هو وصديقته، خارج متجر بقالة فيما وصفه بأنه "شيء من فيلم الخيال العلمي"، فقد أصيب أكثر من 8000 شخص حول العالم، وتوفي 170 شخصًا، جميعهم في الصين، مضيفا، بإنه عرض عليه مقعد على متن الطائرة المستأجرة الأخيرة التي نقلت 195 مواطنًا أمريكيًا إلى الوطن يوم الأربعاء، لكن بيريز، الذي يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية، رفض العرض لأنه لا يريد أن يترك صديقته، الصينية وكلبهما.

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دوج يقضى معظم اوقاته بالمنزل

وتم تأكيد 5 حالات اصابة بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، بمقاطعة ماريكوبا، أريزونا، مقاطعة أورانج، ومقاطعة لوس أنجلوس، كاليفورنيا، شيكاغو، إلينوي، ومقاطعة سنوهوميش، واشنطن.



يقوم بتمشيه كلبه فقط ويرتدى القناع

في 23 يناير، أعلنت السلطات إلغاء الطائرات والقطارات والحافلات التي تغادر ووهان، كما تم اغلاق الرسوم على الطرق خارج المدينة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعليق جميع وسائل النقل العام داخل المدينة، بما في ذلك الحافلات ومترو الإنفاق والعبارات، منذ ذلك الحين توسعت عملية الإغلاق إلى 17 مدينة، مما أثر على 50 مليون شخص.



دوج بمدينة ووهان

وقالت الصحيفة، إن دوج بيريز وصديقته يقضيان ساعات اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتفقدون آخر الأخبار.