شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة فى الدم وحساسية.. ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت الأناناس لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأناناس يعد من الفواكه الهامة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كالفيتامينات والمعادن وهذا يجعله من الفواكه الهامة للصحة العامة، ولكن أيضا له العديد من الأضرار الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على ماذا يحدث في الجسم الذي يتناول الأناناس لمدة شهر يوميا؟..أجاب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " organicwelcome".

- مشاكل في نسبة السكر بالدم ..

أثبتت الدراسات أن الأناناس من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية، وأيضا يحتوي على نسبة عالية من السكريات، وتناول الكثير منه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ومما لاشك فيه أن ارتفاع السكر في الدم هو عامل خطر لمرض السكري، ولذا يجب عدم الإكثار من تناوله.

- الحساسية..

إذا كنت مريض حساسية فعليك توخي الحذر من تناول الأناناس، حيث إنه يحتوي على مواد تتسبب في زيادة نسبة الأعراض الخاصة بالحساسية كتورم الجسم، وزيادة فرص الإصابة بالتعرض للقيء، ولذا يجب عدم تناول الأناناس في حالة إصابتك بالحساسية.

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-السيولة في الدم..

يحتوي الأناناس علي مركب بروميلين الذي يساهم بشكل كبير في زيادة فرص التعرض لسيولة الدم والنزيف، ولذا إذا كنت علي مشارف دخول عمليات جراحية فعليك عدم تناول الأناناس تجنبا لحدوث النزيف.

كما أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الأناناس يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسرطان لأنه يقلل فرص نمو الخلايا السرطانية.

-تسوس الأسنان..

أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن الأناناس يعد من الأطعمة شديد الحموضة، وتناوله يوميا يعرض مينا الأسنان إلى الكثير من المشاكل، وبمجرد اختفاء المينا يزداد فرص الإصابة بتسوس الأسنان، ولذا عليك الإكثار من تناول الماء للحفاظ علي صحة أسنانك من الإصابة بتسوس الأسنان.