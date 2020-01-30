- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحافظ على صحة العظام والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر
2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا، فالرياضة تساعد على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وتحميك من زيادة الوزن التى تؤثر على المفاصل.
3:ينصح بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين د وسى وخصوصا لمن يعانون من مشاكل المفاصل والالتهابات فهى تعمل على تعزيز صحة العظام والوقاية من الهشاشة ومن هذه الأطعمة " البروكلى، السبانخ، اللفت، البرتقال، الفراولة".
4: ينصح بتجنب تناول المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين مثل الشاى والقهوة مع تجنب تناول المشروبات الغازية، فهى تسبب الم فى العظام وخلل فى نسبة الكالسيوم فى الجسم.
5:ينصح بالاستحمام بمياه دافئة فهى تحد من ألم والتهاب المفاصل، كما انه يساعد على تسكين الألم.
6:الاهتمام بتناول النظم الغذائى الذى يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم ومنها البيض والحليب والزبادى والجبن والقرنبيط والفواكه المجففة".
7:للحفاظ على صحة العظام لا بد من انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة التى يعانى منها الكثيرون وذلك عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والسكريات الكثيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ازاى تحافظ على صحة العظام والمفاصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.