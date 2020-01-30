الإمارات تطلق أكبر برنامج وطني للصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عزمها إطلاق أكبر برنامج وطني يستهدف دمج الصحة النفسية في كافة مراكز الرعاية الصحية الأولية في دولة الإمارات، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "الصحة العربي 2020" بدبي.

ويتضمن البرنامج تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية للتقليل من مخاطر الانتكاس والتمكين الاجتماعي والنفسي والمهني للمريض النفسي، والتعامل مع اضطرابات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير وحدات متخصصة للطب النفسي للتعامل مع الحالات الحادة في جميع المستشفيات العامة.

ويهدف البرنامج إلى منع ومكافحة أكثر الأمراض النفسية انتشاراً مثل الاكتئاب والقلق، من خلال تبني أنماط الحياة الصحية وتوفير التشخيص المبكر والعلاج المناسب لهذه الأمراض، وتقديم خدمات الأمراض النفسية وتعزيز الوعي في المجتمع عن اضطرابات الصحة النفسية.

إلى جانب تحسين مهارات الإخصائيين النفسيين في مراكز الرعاية الصحية الأولية في التعامل والكشف عن الأمراض النفسية.

وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن إطلاق برنامج دمج الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات يعكس حرص الوزارة على إطلاق خدمات صحية مبتكرة ومبادرات نوعية في مطلع عام الاستعداد للخمسين، كمركز عالمي مرموق في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة.

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وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة للارتقاء بخدمات الصحة النفسية من خلال رفع مستوى الوعي لدى كافة أفراد المجتمع حول الأمراض النفسية، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الطبية وتثقيف المرضى في مجال الاضطرابات النفسية.

وشدد الرند على أهمية الصحة النفسية كجزء من الرعاية الأولية، حيث تعمل الوزارة على دمج الرعاية النفسية في الرعاية الصحية الأولية وتدريب الأطباء والعمل على بناء الشراكات العالمية مع جهات مختلفة معنية بتنفيذ البرامج التأهيلية لمساعدة المريض النفسي على الاندماج في المجتمع.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات الخاصة بالصحة النفسية للارتقاء بخدمات هذا القطاع الصحي، بما يتماشى مع السياسة الوطنية الموحدة للصحة النفسية التي جاءت لضمان حقوق الأفراد ممن يعانون الأمراض النفسية من خلال تطبيق أعلى المعايير والأنظمة العالمية.

من جهتها، قالت الدكتورة عائشة سهيل مديرة إدارة مراكز الرعاية الصحية الأولية بالوزارة إن هذا البرنامج يهدف إلى توفير خدمة الصحة النفسية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات، وتقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية في مجال الصحة النفسية، وتعزيز برامج الوقاية والاكتشاف المبكر للاضطرابات النفسية.

ولفتت إلى الدور الريادي الذي تلعبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في تطوير نظم المعلومات في الصحة النفسية وإعداد قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة للصحة النفسية لدعم الاستمرارية وجودة الرعاية، ودعمها المتواصل لتطوير البحوث العلمية والدراسات والنشر في المواضيع المتعلقة في الصحة النفسية وتأهيل ودعم المرضى النفسيين ودمجهم في المجتمع.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أطلقت برنامجا لدمج خدمات الصحة النفسية في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الإمارات، حيث نجحت في دمج 39 مركزا صحيا من مراكز الرعاية الصحية الأولية في برنامج الصحة النفسية منذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2017، كما نظمت سلسلة برامج تدريبية وصلت إلى 33 برنامجا تدريبيا خلال الفترة نفسها.